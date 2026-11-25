El universo cinematográfico de Marvel sacude nuevamente las boleterías con Avengers: Doomsday, la quinta entrega de la saga dirigida por los hermanos Anthony y Joseph Russo, que llega para relanzar la era de los superhéroes en los cines. Según su sinopsis oficial, héroes icónicos de tres universos diferentes entran en colisión ante una amenaza existencial sin precedentes, siete años después de Avengers: Endgame.

{{{htmlAmp}}}

En Argentina, el film contará con preestrenos el 15 y 16 de diciembre y su estreno oficial el jueves 17, adelantándose a la fecha del 18 confirmada para Estados Unidos y España, con una propuesta que busca fusionar mundos y marcar un nuevo hito para la franquicia.

Entradas para ver "Avengers: Doomsday" en el país

Las cadenas de cine locales ya habilitaron la preventa para que los fanáticos aseguren su lugar antes de la llegada a las salas. Para sacar las entradas, basta con ingresar a la web o aplicación del complejo elegido, como Cinemark, Atlas, Cinepolis o Multiplex, seleccionar la localidad y buscar la pestaña de preventa correspondiente a los preestrenos del 15 y 16 de diciembre o a las funciones posteriores. Allí se visualizan los días disponibles, horarios, ubicaciones y tarifas, con un valor de entrada desde $17.000. Como dato clave, esta película no es apta para menores de 13 años y no admite promociones bancarias, canje de vouchers ni descuentos entre las fechas del miércoles 16 al domingo 20 de diciembre, inclusive.

James Marsden regresa como Scott Summers. (Crédito de foto: Marvel)

Una expectativa que sacude a los fanáticos

El entusiasmo alrededor de Avengers: Doomsday crece a ritmo acelerado por el regreso de los superhéroes a la pantalla grande. La emoción está impulsada en buena medida por el regreso de Robert Downey Jr. al universo Marvel, esta vez en la piel del villano Doctor Doom, tras haber personificado a Tony Stark hasta 2019.

A ese golpe de efecto se suma la reunión de los hermanos Russo tras las cámaras y un elenco coral imponente que reúne a figuras como Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Tenoch Huerta, Florence Pugh, Patrick Stewart (quien falleció el 28 de octubre de este año) e Ian McKellen, en el regreso de los 4 Fantásticos, los X-Men y el equipo de Wakanda. Con semejante despliegue de personajes y universos cruzados, la película promete devolver la fiebre colectiva a las salas y convertirse en un gran evento cinematográfico del cierre de año.