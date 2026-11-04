La conmovedora confesión de Abel Pintos antes de cantarle el Papa León XIV: "Emociona mucho"

Abel Pintos expresó su profunda emoción al confirmarse su participación en el evento oficial por la llegada del Papa León XIV a la Argentina. El artista remarcó el impacto espiritual de la visita papal y valoró la oportunidad de brindarle su música en un acontecimiento de gran trascendencia popular.

{{{htmlAmp}}}

Como hombre creyente, el intérprete de Oncemil y De Solo Vivir destacó la relevancia histórica de la llegada del pontífice al territorio nacional. Al respecto, Abel Pintos remarcó el significado de este momento para el pueblo argentino: "Es histórica esta visita. Hace muchos años que no recibimos una visita semejante, así que a mí como hombre de fe me emociona mucho".

Más allá de los aspectos religiosos, el artista que inició su camino en el folklore reflexionó sobre la capacidad de convocatoria de una figura espiritual de este alcance y aseguró que la presencia del Sumo Pontífice representa un acontecimiento que trasciende a la propia comunidad católica para movilizar la esperanza colectiva de toda la sociedad.

"Cuando los grandes líderes espirituales tienen oportunidad de visitar lugares del mundo como lo es el papa, un gran líder espiritual, lo que se moviliza es la fe de un pueblo entero, y no me estoy refiriendo solamente a Argentina", sostuvo Abel Pintos sobre el impacto del evento en la gente, en diálogo con Puro Show.

Abel Pintos.

Finalmente, Pintos compartió la alegría que sintió al recibir la invitación para participar de la jornada de bienvenida. "Por supuesto que la emoción fue superlativa al saber que además me habían considerado para poder cantarle a él, para poder cantar junto a él de alguna manera en un momento maravilloso que vamos a vivir", concluyó sobre el rol que ocupará durante el histórico encuentro.

Dónde le cantará Abel Pintos al Papa León XIV

En el marco de la agenda de actividades, la Santa Sede confirmó que el sumo pontífice se trasladará hasta el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione para compartir un encuentro con la comunidad local. Durante la jornada, el cantante Abel Pintos brindará una presentación musical especial en homenaje al pontífice.

La institución se encuentra ubicada sobre la avenida Lacaze 3963, en la localidad de Claypole -partido de Almirante Brown- en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio forma parte de un complejo de mayor extensión en un área residencial, donde también se emplazan el Santuario Diocesano San Luis Orione y la Escuela Especial San Pío X.