Abrió la convocatoria para competir por premio internacional Mejor Libro de Fotografía del Año PHE23

Abrió la convocatoria internacional para competir en el premio internacional al Mejor Libro de Fotografía del Año de Photoespaña (PHE) 2023, que reconoce la labor de la industria editorial como medio para la difusión de la fotografía en ediciones de todo el mundo.

La convocatoria de esta XXVI edición del Festival estará abierta hasta el 30 de marzo próximo y "podrán concurrir autores y editoriales de todas las nacionalidades que presenten libros de fotografía publicados entre el 1 de abril de 2022 y el 1 de marzo de este año", informaron los organizadores.

Las categorías que compiten son Mejor libro de fotografía del año nacional, Mejor libro de fotografía del año internacional, Mejor libro de fotografía autoeditado y Editorial destacada del año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La recepción de libros permanecerá abierta hasta el 14 de abril" y "se admitirán todos los envíos realizados hasta el mismo día del cierre de la convocatoria", agregaron los responsables.

El participante tendrá que pagar el costo del envío a la dirección Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año, C/ Verónica, 13, 28014 Madrid, España. "La organización no se hará responsable de ningún gasto de envío y no recibirá ningún libro con gastos a pagar", advirtieron.

Un comité se encargará de seleccionar los libros finalistas que serán expuestos durante los meses del Festival y el listado de libros seleccionados se hará público en la web y redes sociales de Photoespaña.

"Los libros seleccionados para la exposición no serán devueltos" y "los no seleccionados podrán ser recogidos en las oficinas de Photoespaña desde la comunicación de los preseleccionados y hasta el 1 de mayo próximo, una vez pasado ese plazo las publicaciones serán enviadas a bibliotecas y centros culturales donde pasarán a formar parte de sus fondos".

Las condiciones para participar del concurso se encuentran en el sitio https://www.phe.es/premio-al-mejor-libro-de-fotografia-del-ano/?utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify.

Quienes deseen más información pueden escribir a la casilla de correo electrónico premiodellibro@phe.es

Con información de Télam