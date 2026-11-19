La Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina ofrecerá un concierto dedicado a canciones del rock argentino e internacional. Se trata del cierre de la temporada de recitales a orillas del río, ideal para disfrutar de la caída del sol de una forma única.

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¿Cuándo y dónde es el concierto gratuito de rock sinfónico en Olivos?

El encuentro será el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 19 hs, en el Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina (COPNA), ubicado en Pelliza 310, Vicente López. La actividad es completamente gratis y abierta a la comunidad, pero requiere inscripción previa.

Bajo el nombre Rock: canciones que hicieron historia, la Orquesta recorrerá un repertorio de clásicos nacionales e internacionales. Según adelantaron, habrá obras vinculadas con Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, Andrés Calamaro y Andrés Ciro Martínez, entre otros artistas argentinos.

También los asistentes podrán disfrutar de temas asociados a Queen, Michael Jackson y Guns N’ Roses. La presentación propone un cruce entre canciones conocidas y el sonido de una formación sinfónica. Sin embargo, se desconoce el detalle del listado completo de temas que se interpretarán durante la noche.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria del Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), formará parte del cierre de su temporada de conciertos 2026 y busca generar un recorrido por aquellos éxitos que marcaron diferentes generaciones para disfrutar un momento distinto en familia y recordar grandes clásicos.

¿Cómo inscribirse para el concierto gratis en Olivos?

La entrada es libre y gratuita, pero se necesita una inscripción previa en el formulario online de Google de IUSM . Por consultas, se puede enviar un correo a extension@iusm.edu.ar.