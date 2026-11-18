Llega el Festival Internacional de Jazz a la provincia de Córdoba con conciertos gratuitos y artistas de distintas generaciones. Desde la guitarrista italiana Eleonora Strino, la cantante portuguesa Maria João y hasta Mateusz Smoczyński Quartet, el evento combina figuras internacionales con proyectos de la escena local y ofrecerá un tributo al músico uruguayo Rubén Rada.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo y dónde es el Festival de Jazz de Córdoba 2026

El festival se realizará del 18 al 22 de noviembre, en distintos espacios culturales de la provincia, como el Teatro del Libertador San Martín, el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba y el Paseo del Buen Pastor. La programación también contempla actividades en otros espacios, como La Colmena y el Instituto Italiano de Cultura.

La edición de este año reúne a artistas de Italia, Portugal, Polonia, España, Brasil y Suiza, junto a músicos argentinos. Entre las propuestas hay conciertos de jazz contemporáneo, cruces con el folklore y proyectos vinculados a la música popular.

Quiénes tocan en el Festival de Jazz de Córdoba: la programación

La agenda incluye las siguientes actividades:

Miércoles 18: a las 20, apertura con Bruno Cravero y Eleonora Strino Trío en el Teatro del Libertador San Martín.

a las 20, apertura con en el Teatro del Libertador San Martín. Jueves 19: Maria João se presenta a las 21 hs y el Mateusz Smoczyński Quartet , a las 22 en el Teatro Real.

se presenta a las 21 hs y el , a las 22 en el Teatro Real. Viernes 20 : a las 20 hs, Daniel Corzo y Violeta Veinte. La sede está pendiente de confirmación, ya que las agendas consultadas publican lugares diferentes.

: a las 20 hs, Daniel Corzo y Violeta Veinte. La sede está pendiente de confirmación, ya que las agendas consultadas publican lugares diferentes. Sábado 21 : a las 17, Di Stéffano ofrece una clínica sobre ritmos de Brasil en La Colmena. A las 20, Diones Correntino actúa en el Instituto Italiano de Cultura.

: a las 17, Di Stéffano ofrece una clínica sobre ritmos de Brasil en La Colmena. A las 20, Diones Correntino actúa en el Instituto Italiano de Cultura. Domingo 22: desde las 16 hs, la explanada del Paseo del Buen Pastor recibe una feria de vinilos. A partir de las 17 se presentan el homenaje a Rada, Manu Sija y Lucas Dorado, Di Stéffano y Cárdenas, y la Small Jazz Band.

Cómo conseguir las entradas para el Festival de Jazz de Córdoba

Las actividades del festival son con entrada libre y gratuita. Para los espectáculos en sala, el ingreso es por orden de llegada y hasta completar la capacidad. Por eso, es clave consultar la programación y llegar con tiempo para encontrar un lugar.

Cómo será el homenaje a Rubén Rada

El domingo 22, el repertorio de Rubén Rada tendrá un lugar especial el cierre del festival con RADAR, un espectáculo dedicado al cantante, compositor y percusionista uruguayo que falleció en agosto de este año. La presentación está prevista a las 17 hs en el Paseo del Buen Pastor.

Según la información de la organización, participarán Daniela Dalmasso, Julián Gómez Cuello, Emilio Pasquini, Marcos Ramírez y Rodrigo Díaz, junto a Paio y Andrés Toch, Clara Presta y la murga Contraflor al Resto. El tributo se suma a una jornada que también propone el encuentro entre el folklore de Manu Sija y Lucas Dorado, el jazz contemporáneo de Di Stéffano y Cárdenas y el repertorio de la Small Jazz Band.