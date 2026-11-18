Hipnótica volverá a Niceto Club con una formación que reúne canciones, amistades y un recorrido compartido por la escena musical cordobesa. El dúo integrado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz se presentará el jueves 19 de noviembre, a las 23, junto a Juan Ingaramo en batería y Tomás Ferrero, de Rayos Láser, en bajo. La entrada será libre y gratuita, con acceso a través de Venti.

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La propuesta recorrerá distintas etapas del repertorio de Hipnótica y sumará canciones de los proyectos de sus invitados. La idea, según contaron los integrantes del dúo en el material de prensa, surgió después de una presentación acústica a la que asistieron Ingaramo y Ferrero. “Juan y Tomi vinieron a vernos y se les ocurrió que formemos esta banda porque, según cuentan ellos, se dieron cuenta de que sabían todas las canciones de nuestro repertorio”, relataron. Después de aquella primera conversación, los cuatro músicos pusieron en marcha el plan para llevarlo al escenario.

Cómo será el show de Hipnótica junto a Juan Ingaramo y Tomás Ferrero

El repertorio incluirá canciones de los distintos discos del dúo, desde sus primeros trabajos hasta Hipnótica, el álbum homónimo que editaron en 2024. Pero no será un repaso limitado a su propia obra: también habrá lugar para temas de Rayos Láser y de Juan Ingaramo.

“Vamos a cantar todos, principalmente canciones de Hipnótica, repasando el repertorio de todos nuestros discos, pero también vamos a tocar canciones de Rayos Láser y de Juan. Incluso preparamos un cover de una banda que nos encanta a todos”, adelantaron Barbero y Ortiz en el comunicado. El nombre de la canción elegida quedó, por ahora, como sorpresa.

La formación especial también retoma una historia anterior a este encuentro: los músicos compartieron el crecimiento de sus carreras desde sus primeros pasos en la escena cordobesa. En Niceto, esa relación se traducirá en un cruce de repertorios y en nuevas versiones de las canciones de Hipnótica.

Un recorrido por la música del dúo cordobés

Con más de quince años de trayectoria, Barbero y Ortiz construyeron un proyecto que combina el pop con la búsqueda de nuevos sonidos. Entre sus discos se encuentran A la luz (2012), Clásico (2018), Mixto (2021) y Hipnótica (2024).

En una entrevista con El Destape, publicada tras el lanzamiento del álbum homónimo, Nahuel Barbero lo definió como un “renacer” para la banda. El trabajo fue nominado a Mejor Álbum Grupo Pop en los Premios Gardel 2025, según informó Radio Nacional. En 2025 el dúo también presentó Película, una colaboración con Mica Sotera, y un EP de sesiones acústicas con nuevas versiones de su repertorio, de acuerdo con el material de prensa.