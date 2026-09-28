La comedia española dirigida por un argentino que es furor en Netlfix: es una de las películas más vistas

Netflix estrenó "Gracias, equipo", una comedia española que pone a un grupo de trabajadores frente a una situación inesperada durante una jornada de integración empresarial: la mitad de la plantilla podría quedar despedida.

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Dirigida por el argentino Diego Núñez Irigoyen, la película sigue a los empleados de Tío Mochales, una empresa dedicada a la fabricación de quesos que alguna vez tuvo un lugar destacado en el mercado local, pero que atraviesa una etapa complicada. Para intentar recuperar el espíritu de la compañía, sus responsables organizan un team building rural en el pueblo donde comenzó el negocio.

Lo que debía ser una jornada destinada a fortalecer los vínculos entre compañeros cambia por completo cuando los trabajadores descubren que el encuentro también será utilizado para comunicar una reducción de personal. A partir de ese momento, las dinámicas previstas quedan atravesadas por la incertidumbre sobre quiénes conservarán sus puestos.

¿De qué se trata Gracias, equipo?

"Gracias, equipo" presenta a los empleados durante una jornada de team building que, en principio, está pensada para fortalecer los vínculos entre compañeros mediante distintas actividades fuera de la oficina.

El escenario cambia cuando Recursos Humanos y la dirección comunican que la mitad de los trabajadores será despedida para que la compañía pueda concentrarse en nuevos proyectos. A partir de ese momento, las relaciones entre los integrantes del grupo comienzan a modificarse y aparecen enfrentamientos, alianzas y estrategias para intentar conservar los puestos laborales.

El retiro deja así de ser una experiencia destinada a mejorar la convivencia y se convierte en una disputa interna en la que cada empleado debe definir cómo actuar frente a la posibilidad de quedar afuera. Las relaciones laborales, las jerarquías y las tensiones dentro de la empresa pasan a ocupar el centro de la historia.

Con producción de Zeta Studios y a menos de 20 días de su arribo, "Gracias, equipo" integra el top 6 de las películas más vistas en Netflix a nivel global.

Ficha técnica de Gracias, equipo