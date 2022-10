Trailer: Will Smith quiere llegar nuevamente a los Oscars con Emancipation, su nueva película

El actor Will Smith planea hacer borrón y cuenta nueva tras el papelón que protagonizó en la última entrega de los Oscars con su nueva película, un drama sobre la esclavitud llamado Emancipation.

Will Smith no se rinde y busca conquistar a la Academia con Emancipation, su nueva película.

La última gala de los Oscar pasó a la historia por la cachetada que Will Smith le propinó al presentador Chris Rock, quien hizo un chiste sobre la alopecia de la actriz Jada Pinkett Smith. Un lamentable incidente que dio la vuelta al mundo y le valió al primero la expulsión del acto durante los próximos 10 años. Sin embargo, caprichos del destino, el intérprete podría volver a estar presente, o al menos su nombre entre los nominados, en la ceremonia de 2023, ya que su próxima película, Emancipation (Hacia la libertad), estrenó su primer tráiler y recibió multitud de elogios.

Basada en el libro A letter from Peter Cooper, on slave emancipation, la película narrará la historia real de una persona esclavizada en la década de 1860 en el estado de Luisiana. Trabajando como esclavo en una plantación, Cooper consiguió huir para dirigirse hacia el norte y unirse de esta forma al ejército de la Unión. Dirigida por Antoine Fuqua (The Equalizer, Training Day), la cinta tendrá paso por la gran pantalla de cines seleccionados y, posteriormente, vía streaming a través de Apple TV+ el 9 de diciembre.

El estudio lanzó el primer tráiler de Hacia la libertad, presentando el tono intenso y dramático tono de un filme que ya con su primer adelanto, y tras los primeros visionados, generó mucha expectación y no pocas críticas positivas para Smith. De hecho, la compañía ya proyectó la película al completo en una sesión privada para determinados invitados selectos. Y, de acuerdo a las informaciones de Deadline, la respuesta de este público fue muy positiva, deshaciéndose en elogios hacia el filme y, sobre todo, hacia el propio Smith.

Si finalmente estos pronósticos iniciales se cumplen, Smith podría volver a ser candidato al Oscar al mejor actor protagonista. Sería su cuarta nominación y segunda consecutiva, tras hacerse el pasado año con la estatuilla por su trabajo en King Richard. En caso de que, tras su estreno, el trabajo del oscarizado actor sea realmente digno de recibir una nueva nominación, la Academia deberá decidir si le exculpa o si mantiene el veto. La disyuntiva es compleja, toda vez que Smith ya presentó públicamente sus disculpas a Rock, aunque este no habría terminado de aceptarlas.