Películas ambientadas en la pandemia son las estrellas de un nuevo festival de cine

Dos largometrajes que abordan los efectos de la pandemia del coronavirus en la vida y la economía de las personas inaugurarán el viernes el Festival de Cine de Sarajevo, la mayor muestra cinematográfica de una región que se extiende de Viena a Estambul.

En 2020, el festival debió realizarse en línea por la pandemia. Este año se abrirá al público en una serie de nuevos lugares de proyección de acuerdo con las restricciones por el COVID-19 sobre las reuniones, con casi un tercio de los lugares al aire libre.

"El festival de este año será híbrido: supondrá un gran regreso del público al cine, mientras que una parte importante del negocio de la industria se realizará por internet", declaró a Reuters el fundador y director del festival, Mirsad Purivatra.

Un logo del Festival de Cine de Sarajevo aparece en el Cine al Aire Libre de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

"Not So Friendly Neighbourhood Affair" ("Asunto de barrio no tan amistoso", en español), del director bosnio ganador del Oscar, Danis Tanović, una película de bajo presupuesto que se rodó en mayo y que se terminó apresuradamente para proyectarla en el festival, es una historia desenfadada de dos empresarios del mismo barrio de Sarajevo que se convierten en improbables rivales en los tiempos pospandémicos.

El logo del Festival de Cine de Sarajevo en las banderas del cine al aire libre en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

La antología "Letters from the Ends of the World" ("Cartas desde los confines del mundo", en español) recoge relatos en video de todo el mundo en los que 13 autores, graduados en la fábrica de cine de Sarajevo dirigida por el director húngaro Béla Tarr, cuentan sus experiencias de encierro y aislamiento durante la pandemia.

"Después de un año de aislamiento, era una opción bastante lógica abrir el festival con dos películas que traten sobre el aislamiento", dijo Purivatra.

Cuarenta y ocho películas competirán en cuatro selecciones -largometrajes, cortometrajes, documentales y películas de estudiantes- por el premio Corazón de Sarajevo.

Ocho de las 10 películas que compiten por el mejor largometraje son óperas primas, con ocho directoras.

Con información de Reuters