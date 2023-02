Pamela Anderson deslizó la propuesta candente que le hizo Sylvester Stallone

La actriz y modelo Pamela Anderson hizo público un "carpetazo" a Sylvester Stallone y habló de la millonaria propuesta que recibió del actor de Rocky y Rambo.

El documental autorizado Pamela Anderson: Una historia de amor se estrenó en Netflix y desató una hecatombe de escándalos ya que la actriz y modelo no se priva de citar con nombre y apellido a artistas y celebridades que se involucraron de forma polémica en su vida. Uno de los papelones más trascendentes que dejó la producción tuvo de protagonista a Sylvester Stallone, estrella de Rocky y Rambo, y una propuesta candente que destapó un enfrentamiento mediático.

En la película de Netflix -que nació como una contraofensiva a la serie Pam & Tommy y una forma de potenciar el lanzamiento de sus memorias- la actriz de Baywatch reveló que Stallone le ofreció una casa y un Porsche a cambio de que sea su "chica número uno". “¿Eso significa que hay una número dos?”, exclamó Pamela, a lo que él respondió: “Esa es la mejor oferta que recibirás, cariño. Estás en Hollywood ahora”.

Según el relato de la mediática, la propuesta hot fue rechazada por sus propios intereses del momento: “Quería estar enamorada. No quería nada menos que eso”. Las declaraciones se hicieron virales con rápidez y llegaron hasta el mismísimo actor, que no salió a hablar y en cambio prefirió que su representante lanzase un comunicado de defensa.

“Las declaraciones de Pamela Anderson atribuidas a mi cliente, son falsas y fabricadas. El Sr. Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”, expuso el representante del actor en un comunicado dirigido a los medios de Estados Unidos donde se desliga de las acusaciones de Pamela Anderson.

La denuncia de acoso sexual que arrojó Pamela Anderson sobre Tim Allen, el actor que puso la voz de Buzz Lightyear en Toy Story

Pamela Anderson publicó sus memorias y arremetió contra uno de los comediantes y actores de cine familiar más populares de Hollywood: Tim Allen. La actriz y modelo cargó contra la voz de Buzz Lightyear, el astronauta de la recordada saga de películas Toy Story, por una repudiable situación de acoso sexual cuando tenía 23 años.

Anderson está a punto de publicar sus memorias bajo el título de Love, Pamela y en el libro repasa su vida y algunos de los incidentes que sufrió a lo largo de los años. Entre ellos, la modelo reveló por primera vez el referido a Allen, que sucedió en 1991 cuando él tenía 37 años y ella tan solo 23. Tal y como informó Variety, la actriz cuenta que todo ocurrió durante el rodaje de la serie Mejorando la casa.

"El primer día de rodaje salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró por un instante su cuerpo completamente desnudo debajo", describe Anderson en el fragmento. "Dijo que era lo justo porque él me había visto a mí desnuda. Ahora estábamos empate. Me reí incómodamente", añade.

Las presuntas palabras de Allen se referirían a los reportajes protagonizados por la joven para la revista Playboy. La serie Mejorando la casa fue, además, una de las primeras experiencias de Anderson en la industria audiovisual. Allen, por su parte, negó rotundamente los hechos. "No, nunca ocurrió. Yo nunca haría tal cosa", se defendió en un comunicado que también fue recogido por Variety.