El actor británico Daniel Craig se despedirá del personaje James Bond en No Time to Die (Sin Tiempo Para Morir), la película de la saga del agente 007 que se estrenará en noviembre de este año. La expectativa por saber quién ocupará el lugar de Craig está latente.

Luego del estreno en noviembre, Craig deja su papel a sus 52 años y tras un total de cinco producciones. En los últimos días surgieron fuertes rumores de que su sucesor va a ser el protagonista de “Peaky Blinders”, Tom Hardy, quien interpretó al villano Alfie Solomons.

Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial que indique que Hardy realmente es el nuevo James Bond. La prensa británica afirma que en junio el actor hizo las audiciones pero que por la pandemia del coronavirus, el anuncio oficial se pospuso.

Otros reconocidos actores que llegaron a sonar para el papel fueron Henry Cavill, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, Tom Holland, Idris Elba y Richard Madden. Cualquiera de ellos, tendrán la posibilidad de trabajar con grandes actores que forman parte de la película: Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydou, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Billy Magnussen y Ralph Fiennes.

La confirmación del nuevo protagonista no fue lo único que se atrasó. La película dirigida por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) y escrita por la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge iba a estrenarse en el mes de abril, pero el estudio tuvo que pasar la fecha para el 21 de noviembre debido a la dificultades que trajo consigo la pandemia.

Para suerte de los fanáticos, hace dos semanas dieron a conocer el trailer de James Bond, No Time to Die, que muestra muchísimas más escenas de acción y a los nuevos personajes, incluidos Ana De Armas, Lashana Lynch y Rami Malek.