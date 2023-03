Michael B. Jordan explicó por qué no aparece Rocky en Creed 3

El actor Michael B. Jordar, quien encarna al hijo de Apollo Creed en la franquicia que lleva por nombre el apellido del mítico boxeador de ficción, dio las razones por las que Sylvester Stallone ni siquiera tiene un cameo en la tercera entrega que se desprende de las películas de Rocky.

Creed III acaba de llegar a los cines de todo el mundo para cerrar la trilogía protagonizada por Michael B. Jordan, que a su vez es la novena entrega de la saga Rocky y por primera vez no cuenta con el legendario personaje de Sylvester Stallone. Jordan, que también dirige el filme, explicó cómo trataron la ausencia del mítico boxeador sin desalentar a sus fans.

El actor y ahora cineasta concedió una entrevista a HOT 97 en la que fue cuestionado por la salida de Stallone. "En primer lugar, el ADN de Sly y Rocky está presente en toda la franquicia. No puedes tener estas películas sin eso", comenzó diciendo Jordan, agradecido por todo lo que le dio el veterano intérprete a sus películas en los últimos años.

"Creo que lo que nos gusta tanto de estas películas es que vemos a alguien que está pasando por dificultades, que puede resurgir de sus cenizas y llegar a la cima, y conectamos con eso. Conectamos con personajes que pueden hacer lo mismo, y es lo que queremos hacer con Adonis Creed", continuó en referencia al legado de Rocky en su personaje. "Quiero que Adonis se mantenga por sí solo. Esta historia va realmente sobre Adonis Creed avanzando con su familia, yendo hacia adelante. Así es como desarrollamos la historia para esta película", cerró Jordan, que además quiere expandir la saga en nuevas direcciones.

La verdadera razón por la que Sylvester Stallone no aparece en Creed III

En realidad, Stallone abandonó voluntariamente la franquicia por importantes discrepancias con el productor Irwin Winkler, que ostenta los derechos del universo Rocky después de que el propio actor se los vendiera hace muchos años. "Fue un trato que se hizo sin que yo lo supiera por personas que pensé que eran cercanas a mí y que básicamente cedieron todos los derechos que hubiera tenido", aseguró recientemente el intérprete a The Hollywood Reporter.

"Estaba tan emocionado de poder trabajar que no entendía que esto es un negocio. ¿Quién podía saber que Rocky continuaría por otros 45 años? Nunca he usado una sola frase de nadie más, y la ironía es que no soy dueño de nada de eso. Las personas que literalmente no han hecho nada, lo controlan. Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido. Se llevó en una dirección bastante diferente a la que yo habría hecho. Es una filosofía diferente: la de Irwin Winkler y la de Michael B. Jordan", denunció Stallone, que se niega a volver mientras Winkler continúe explotando la franquicia.