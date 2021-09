La resurrección de la saga: Matrix 4 presentó su trailer oficial

Tras una ingeniosa campaña de marketing en redes sociales, se conoció el trailer oficial de Matrix Resurrecciones. Dudas, certezas, regresos y ausencias de una saga que todavía respira.

Matrix Resurrecciones, la cuarta película en la saga de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves que sigue a un grupo de personas que intentan resistir la caída total de la humanidad a manos de la inteligencia artificial, presentó su primer trailer de cara a su estreno en cines en diciembre próximo.

Dirigida por Lana Wachowski, ahora en solitario sin su hermana Lilly, la nueva entrega en la franquicia muestra el retorno de Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity. Sin embargo, en el avance se da a conocer que al comienzo del filme ninguno de los protagonistas tendrán memoria de los hechos ocurridos en la trilogía original finalizada hace 18 años, cuando dieron la vida para conseguir una tregua en la guerra mortal entre el remanente de la humanidad y las máquinas. Nuevamente insertos en un entorno virtual -la Matrix-, la dupla deberá elegir otra vez entra la feliz ignorancia y el traumático despertar a la realidad.

De la cinta participarán también Yahya Abdul-Mateen II, (que viene de protagonizar Watchmen de HBO y el relanzamiento de la franquicia de terror Candyman), Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith, y Jada Pinkett Smith, quien también había participado de la trilogía de Matrix de 1999 a 2003.

Inteligencia artificial, realidad virtual, temas filosóficos como el par de oposiciones control/libre albedrío o mitológicos como el del mesianismo, sumados a modos de filmar innovadores que revolucionaron el género de ciencia ficción, volvieron a Matrix un ícono de la cultura pop. Ahora y a casi dos décadas, con guion de Lana Wachowski, David Mitchell y Aleksander Hemon, y producción de Warner Bros, Matrix Resurrecciones intentará revalidar el lugar que la franquicia supo ganarse en la historia del cine. La película tiene fecha prevista de estreno en la Argentina para el 23 de diciembre.

Matrix 4: La razón por la que Laurence Fishburne (Morpheo) no está en Resurrections

Según mostró el trailer el lugar de Fishburne fue ocupado por Yahya Abdul-Mateen II, que es quien le ofrece las dos pastillas a Neo y quien lucha con él en el dojo. Todo indica, por tanto, que el actor encarnará a una joven versión de Morfeo, que contrasta con el sombrío, hastiado y algo ajado Neo. Aunque hay que apuntar que en ningún momento se dice su nombre esta es la versión que más fuerte suena entre los fanáticos de la saga.

A pesar de muchos seguidores pusieron el grito en el cielo a través de las redes sociales, Laurence Fishburne ya había anunciado hace meses que no fue invitado a volver a interpretar su papel como el carismático revolucionario y capitán del Nabucodonosor. "No estoy en la próxima película de Matrix y tendréis que preguntarle a Lana Wachowski por qué porque no tengo una respuesta para eso", dijo en su momento Fisburne en una entrevista con Collider en la que insistió en que no le habían "invitado" al regreso de la franquicia,