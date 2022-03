La condena que recibió Will Smith tras el cachetazo a Chris Rock: ¿Se queda sin el Óscar?

El actor Will Smith quedó involucrado en un torbellino de polémicas tras la brutal cachetada que le asestó a Chris Rock en medio de la entrega de los premios Óscar.

Chris Rock se burló de la alopecia de Jada Pinkett y Will Smith le asestó una cachetada en medio de la gala de los Óscar, convirtiéndose en un meme inmediato. La respuesta -tardía- de la Academia llegó y se evalúa una condena al protagonista de King Richard que podría dejarlo mal parado, tras ganar una estatuilla a Mejor Actor.

En un comunicado. emitido este lunes, la Academia fue contundente con respecto a la acción de Smith. "La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", afirma el texto replicado por varios medios estadounidenses.

La institución organiza y entrega los Oscar adjuntó además una copia de su código de conducta, el cual rechaza "el contacto físico no solicitado" y reclama que sus miembros se traten con respeto. Esta normativa se actualizó en 2017, en medio de la oleada del #MeToo.

Las sanciones que podría recibir Will Smith

De acuerdo con la información de varios medios especializados, Smith podría recibir desde una reprimenda hasta una suspensión permanente o temporal de La Academia o, incluso, perder su estatuilla a mejor actor.

Según un artículo de The New York Post, fuentes "de alto nivel de Hollywood" señalaron que la Academia está evaluando la situación para ver qué acciones de condena toma al respecto. "Creo que Will no quería devolver su Óscar, pero quién sabe que va a pasar ahora", manifestó una de las voces citadas en la nota.

Tras horas de silencio, la primera reacción de la Academia fue un tweet: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Chris Rock no presentará la denuncia contra Will Smith

Más tarde, el departamento de policía de Los Ángeles emitió un comunicado en el que indicaba que Rock no presentará denuncia alguna por el golpe recibido. "El departamento de investigación de la policía de Los Ángeles tiene conocimiento de un incidente entre dos individuos durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro", precisa el informe que fue difundido por varios medios de comunicación.

Sobre la decisión a la que llegó Chris Rock, el informe indicó: "El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia policial. Si la parte implicada desea presentar una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

La razón de la cachetada fue un chiste del presentador respecto a la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett, quien padece alopecia, una enfermedad que produce la pérdida de pelo. El cómico hizo referencia a que Pinkett podía protagonizar la segunda parte de G.I. Jane, luego de que en la película original Demi Moore pasara a la fama por raparse para el papel. Tras la humorada, Smith subió al escenario, le asestó un golpe y, tras algunos chistes más por parte de Rock, el actor que anoche ganó su primer Oscar, le espetó: "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu puta boca".

Sin embargo, tras ganar el premio, Smith se disculpó con todo el mundo, menos con el damnificado: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas”.