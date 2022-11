Hugh Grant desató su odio hacia una de las escenas más icónicas de su carrera: "Insoportable"

El actor Hugh Grant se refirió a su personaje en la recordada comedia romántica Love Actually y disparó artillería pesada contra una de las escenas más icónicas del filme dirigido por Richard Curtis.

Hugh Grant es uno de los protagonistas de Love Actually (Realmente amor), la popular comedia romántica de 2003 escrita y dirigida por Richard Curtis. En la película, uno de esos clásicos básicos navideños, el actor dio vida al primer ministro británico y dejó para el recuerdo una escena que recientemente calificó de "insoportable".

En la escena que pasó a la historia como una de las mejores de Hugh Grant se puede ver al personaje en el 10 de Downing Street al ritmo de Jump de The Pointer Sisters. "Lo leí en el guión y pensé 'bueno, voy a odiar hacer eso'. No me apetecía hacer el baile en absoluto, y mucho menos ensayarlo", confesó Grant en una entrevista en el especial The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later, emitido en ABC News.

A su vez, Richard Curtis reveló que Grant inicialmente "no paraba de decir que no" filmaría la escena y aseguró que estaba "malhumorado" el día del rodaje. "Creo que esperaba que enfermara o algo así y que dijera 'oh, bueno, qué pena, tendremos que perder esa secuencia de baile'", agregó el realizador, pero Grant no consiguió salirse con la suya.

"No tenía ritmo, especialmente al principio, cuando muevo el culo", señaló Grant. "Hasta el día de hoy, hay mucha gente, y estoy de acuerdo con ellos, que piensa que es la escena más insoportable jamás grabada en el celuloide. Pero a algunas personas les gusta", concluyó el actor.

Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, Rodrigo Santoro y Rowan Atkinson, entre otros, completan el elenco de Love Actually. El largometraje está disponible en Movistar+ y Amazon Prime Video.

Malas noticias para Hugh Grant y su relación con Netflix

Meses atrás, trascendió que el actor que iba a interpretar a Zeus en una serie de Netflix sobre los dioses griegos, Kaos, fue reemplazado en el personaje por Jeff Goldblum (La Mosca, Jurassic Park) dados sus problemas de agenda. "El otrora confiable hermano de Zeus, Hades (David Thewlis), Dios del Inframundo, está perdiendo secretamente su control sobre su oscuro dominio. Hay una acumulación de muertos a la espera de ser procesados y se están volviendo inquietos. Hera (Janet McTeer), Reina de los Dioses, ejerce dominio sobre la Tierra, y sobre Zeus, a su manera única. Pero su poder y libertad se ven amenazados por la creciente paranoia de Zeus, y ella se ve obligada a actuar, mientras que el hijo rebelde de Zeus, Dioniso, (Nabhaan Rizwan), está fuera de control y en camino a una colisión cósmica con su padre", reza la sinopsis difundida por la plataforma de streaming.

"En la Tierra, la gente está sufriendo por el cambio. Sin embargo, Poseidón (Cliff Curtis), Dios del Mar, Tormentas y Terremotos, y Caballos, está más preocupado por el tamaño de su súper yate y dónde está la próxima fiesta. El bienestar de los simples mortales le interesa poco. Desafortunadamente para los dioses, algunos de esos mortales están empezando a darse cuenta de esto … Estos mortales, Riddy, Orfeo, Caneus y Ari, provienen de diferentes ámbitos de la vida y están conectados cósmicamente en la batalla contra Zeus. Cada uno tiene un papel muy diferente que desempeñar, y cualquiera de ellos puede estar destinado a derribar al Dios", agrega la trama de la serie que aún no tiene fecha de estreno en Netflix.