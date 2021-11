House of Gucci: la historia real detrás de la nueva película de Lady Gaga y Adam Driver

House of Gucci es una pieza de ficción que toma su inspiración de una de las historias reales más inverosímiles del mundo de la moda.

House of Gucci es la película dramática más esperada del año. La cinta dirigida por Ridley Scott es una de que más expectativas generó desde el año pasado por todos los componentes que la conforman. Desde el reparto de la película, hasta su dirección, pasando, obviamente por su enigmática premisa que, además de estar basada en hechos reales, establece la relación entre una de las familias más prestigiosas en el mundo de la moda.

Sin embargo, parte de la pericia que establece el relatar una historia y montar una producción de dicha magnitud, viene fundamentalmente de la realidad de la firma italiana y el paralelismo existente entre la verdad y la ficción que existe en la historia detrás del asesinato de Maurizio Gucci y la disputa entre este y sus familiares por el poder, el manejo y el liderazgo de la marca florentina fundada desde 1921 por Guccio Gucci. Por lo que será importante tomar en cuenta que la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver se basa en hechos reales, pero toma partes de la ficción para engalanar su resultado.

¿Cuál es la historia real de House of Gucci?

La dirigida por el premiado director Ridley Scott, toma su inspiración para el guion en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden, un libro que toma a la figura de Patrizia Reggiani y se centra en su relación con Maurizio Gucci desde que ingresa a la familia, cuando este toma el poder de la firma de moda, su divorcio y su asesinato. El foco de la cinta se encuentra en ‘la manzana podrida’ que pudo ser la propia Reggiani para Maurizio en su ascenso al poder de la marca familiar y cómo esta planeó su asesinato junto a su amiga y confidente Giuseppina Auriemma.

Si bien, no está tan alejada de la realidad que sabemos, lo que es cierto es que la narrativa hollywoodense también se requiere para contar una historia tan enredada en donde todos parecen culpables. A pesar de que ‘la villana’ del film parece ser la interpretada por Lady Gaga, es imperativo dar a conocer también los hechos que llevaron a la venta de Gucci fuera de la familia y al asesinato de Maurizio.

En primera instancia, se debe determinar la pelea interna entre Maurizio Gucci y Aldo Gucci, tío y sobrino respectivamente, por hacerse del control de la firma tras la muerte de Rodolfo Gucci, hermano de Aldo y padre de Maurizio. Este desconcierto familiar llevó a Maurizio a ‘aliarse’ con su primo Paolo, hijo de Aldo, para unir fuerzas en contra del mismo Aldo, y posteriormente acabaría con Maurizio en el poder, Aldo enjuiciado de evasión fiscal y Paolo fuera de la firma, excluido de sus acciones y sin poder usar su propio apellido como marca; y que concluyó con la venta de todas las acciones de la marca fuera de la familia. Aunque la información que se tiene a raíz de las múltiples demandas realizadas entre la propia familia y la firma, es que dicha disputa fue únicamente entre familiares, la película deja en entredicho la posición de Patrizia Reggiani como la responsable de los movimientos de Maurizio para hacerse de la compañía.

En segunda instancia, la otra parte esencial que toca la película es el asesinato de Maurizio Gucci. Lo que se sabe bajo registro de las autoridades italianas, es que el asesinato fue planeado por la confidente de Patrizia, Giuseppina Auriemma, quien por medio de intermediarios dio con el sicario que se encargó de asesinar a Maurizio en marzo de 1995. A decir verdad, a pesar de ambas ser condenadas a prisión, condena que ya cumplieron, tanto Patrizia como Giuseppina negaron la versión oficial de los hechos, contraponiendo su amistad y enfrentándose entre declaraciones.

Patrizia Reggiani negó su participación en el asesinato de su exesposo, otorgando declaraciones escandalosas como: “No me considero inocente, me considero ‘no culpable’. Pero en el 'no culpable' tengo que admitir que he cometido demasiados errores”, la socialité italiana se mantuvo firme al responder que todo fue un chantaje de su confidente en busca de dinero.