Glass Onion: el detalle sobre Benoit Blanc que nadie imaginó fue confirmado

A pocas semanas del lanzamiento de Glass Onion, la secuela de la película de misterio Knives Out, se confirmó uno de los detalles más sutiles del filme de Rian Johnson y en las redes celebraron la noticia.

Glass Onion: A Knives Out Mistery no solo se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix desde su lanzamiento sino que también dio algunos detalles sobre la vida personal del protagonista, Benoit Blanc (Daniel Craig). La feliz reacción de las redes sociales ante la confirmación de una noticia que tomó por sorpresa a seguidores de la franquicia dirigida por Rian Johnson.

En la cinta aparece Philip, un personaje encarnado por Hugh Grant y que resulta ser el marido del detective, tal como lo confirmó el mismísimo intérprete. "Es cierto, estoy casado con James Bond", confirmó Grant en una entrevista con Collider. "Es una aparición muy pequeña. Realmente no sé por qué querían hacerlo, pero, de todos modos, creía que Knives Out era brillante, así que pensé '¿por qué no?'. Puedo presentarme allí unas horas", agregó.

En una rueda de prensa ya preguntaron al director Rian Johnson si el hecho de que Benoit Blanc viviera con un hombre significaba que era gay. "Sí, obviamente lo es. Y no hay nadie en el mundo que pueda imaginar que me brinde más alegría que esté con Benoit Blanc", afirmó, refiriéndose a Grant. "Siento que a menudo hay, especialmente en las películas de Hollywood, un extraño titubeo sobre si alguien es gay o no. Es un hecho, Benoit Blanc es gay en las películas. En cuanto a quién está con él en la película, solo traté de imaginar a la persona que me daría más alegría para Benoit Blanc. La primera persona en esa lista aceptó, así que me hizo muy feliz", aclaró el realizador en una entrevista con Newsweek.

Por su parte, Craig también se pronunció sobre la sexualidad de su personaje en una entrevista con NME. "Simplemente parecía lo correcto. Mira con quién vive, ¿quién no querría vivir con esa persona?", lanzó.

Cuándo se estrenará Knives Out 3

No se conoce la fecha, pero lo que parece claro es que no habrá una nueva cinta hasta, al menos, noviembre de 2023 o 2024, siendo esta última opción la más factible. Por su parte, en una entrevista con Deadline, Johnson confirmó que Knives Out 3 será su próximo proyecto, algo que también podría acelerar el lanzamiento.

"La cosa creativa más emocionante para mí en este momento es esa tercera película. Creo que voy a saltar directamente a ella. No por una obligación contractual, pero, realmente, ese es el mejor objetivo que encuentro ahora. Tengo una libreta Moleskine que llevo a todas partes y estoy constantemente anotando cosas en ella. El primer 80% del proceso, para mí, es escribir en libretas y estructurarlo todo. Incluso cuando estoy haciendo toda la publicidad de esta película, estoy tratando de comenzar a construir una estructura, una idea, de modo que después de Año Nuevo, cuando llegue el momento de ponerse a trabajar, espero que no solo esté mirando una horrible página en blanco", precisó Johnson.

En cuanto al reparto, cabe esperar que Daniel Craig regrese como Benoit Blanc. "Lo interpretaría toda mi vida. Si pudiera trabajar con Rian Johnson, seguiría interpretando al detective Blanc para siempre y si me sigue presentando estas ideas tan increíbles sería un hombre muy, muy feliz", indicó el actor a CulturaOcio.com (Europa Press).