El Festival de Cine de Cosquín anunció su programación

La película de apertura será El gran movimiento (2021), de Kiro Russo, una coproducción entre Bolivia, Francia, Qatar y Suiza, y la de cierre, Camuflaje (2022), documental argentino de Jonathan Perel, en calidad de estreno provincial.

La undécima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (FICIC) se realizará en forma presencial, y también en versión online, entre el jueves 5 y el domingo 8 de mayo en las salas Microcine, teatro El Alma Encantada, la Sala Federal y el Centro de Congresos y Convenciones de esa ciudad cordobesa.

La película de apertura será El gran movimiento (2021), de Kiro Russo, una coproducción entre Bolivia, Francia, Qatar y Suiza, y la de cierre, Camuflaje (2022), documental argentino de Jonathan Perel, en calidad de estreno provincial. La competencia oficial internacional de largometrajes, que incluye títulos en estreno provincial o nacional, estará integrada por: Bloodsuckers-A Marxist Vampire Comedy (Alemania, 2021), de Julián Radlmaier, Danubio (Argentina, 2021), de Agustina Pérez Rial, District terminal (Irán/ Alemania, 2021), de Ehsan Mirhosseini y Bardia Yadegari, Estrella roja (Argentina, 2022), de Sofía Bordenave, No hay regreso a casa (Argentina/ Perú, 2021), de Yaela Gottlieb, Una escuela en Cerro Hueso (Argentina, 2021), de Betania Cappato,, y Una película de parejas (Repúbica Dominicana, 2021), de Natalia Cabral y Oriol Estrada.

En tanto, la competencia internacional de cortometrajes estará integrada por: Así vendrá la noche (España, 2022), de Ángel Santos Touza, Caught in the Rain (Bélgica, 2017), de Elie Maissin y Mieriën Coppens, Disorder (Argentina/ Estados Unidos, 2022), de Mauro Andrizzi, Double Helix-Sheng Ming Zhi Ge (China, 2022), de Qiu Sheng, Fuego en el mar”(Argentina, 2022), de Sebastían Zanzottera, Heurtebise (España, 2020), de Octavio Guerra y Elisa Torres, Luto (Argentina, 2021), de Pablo Martin Weber, Mikrophonie II (Alemania, 2022), de Philippe Hartmann, Rabinos rabiosos (Argentina, 2022), de Martín Sappia, To Pick a Flower (Filipinas, 2021), de Shireen Seno, y Un horizonte invisible (Argentina, 2021), de Mario Bocchicchio.

Habrá también una competencia nacional de cortos de escuelas, una retrospectiva del boliviano Kiro Russo, del que se verán los cortos Enterprisse, Juku, Nueva vida y Viejo calavera y del argentino Pablo Mazzolo, cuyos títulos filmados y proyectados en el formato Súper 8 son Fábrica de pizzas, El Quilpo sueña Cataratas, Conjeturas y NN Arg., entre otros. En el segmento “Nuestros autores" se verán Árboles y pájaros (Argentina, 2021), de Gustavo Fontán, Plastic semiotic (Rumania, 2021), de Radu Jude, y Sean Eternxs (Argentina, 2022), de Raúl Perrone, en tanto en “Filmoteca en vivo” Fernando Marín Peña y Roger Koza presentarán películas en el formato 35 milímetros, y en Planos de provincia se verán Paula (Argentina, 2022) de Florencia Wehbe, y Todas las pistas fueron falsas (Argentina, 2022), de Alejandro Cozza.

Para el Festival Online, del 5 al 8 de mayo se podrá seguir desde la web del festival y las películas se proyectarán únicamente en el horario pautado en la grilla de programación: una sola vez por un tiempo no mayor a 12 horas desde su programación y los espectadores deberán registrarse en la web. www.ficic.com.ar