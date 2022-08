El FBI dictaminó que Alec Baldwin apretó el gatillo que mató a Halyna Hutchins

La pericia balística del tiroteo en el set de Rust y el dictamen del FBI complican la situación del actor Alec Baldwin, quien podría terminar encarcelado.

La investigación del FBI sobre el tiroteo en el set de Rust llegó a un dictamen que complica aún más la situación judicial de Alec Baldwin, quien podría terminar encarcelado. La agencia determinó que el actor disparó el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió de gravedad al director Joel Souza.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe investigó lo sucedido el 21 de octubre pasado cuando Alec Baldwin se preparaba para rodar una escena de la película Rust, filmada en Bonanza Creek Ranch, y disparó su arma de utilería con un resultado fatal: una bala real impactó sobre Halyna Hutchins, la directora de fotografía, quien falleció, y el director, Joel Souza, quien resultó herido.

Según publicó Variety la armera Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años, está en la mira del caso caratulado como "muerte accidental", pero el dictamen del FBI y la espera de los posibles cargos que podría considerar la fiscalía alteraron la situación de Baldwin ante la Justicia.

Un argumento que se desmorona

Pasado un tiempo de duelo por la muerte de Halyna, Alec rompió el silencio en una entrevista y aseguró que no había apretado el gatillo de la pistola que causó la muerte de la mujer. “El gatillo no se apretó. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría a alguien con una pistola y apretaría el gatillo”, había indicado en las primeras declaraciones. Un argumento que se desmorona tras el dictamen del FBI.

Según el informe del FBI, el arma “no podía dispararse sin apretar el gatillo”, por lo que el intérprete tuvo que haberlo hecho, por más que haya pensado que solamente era un atrezzo (utilería). Este análisis del caso se hizo para ayudar a determinar cuál podría ser la pena que afronte el reconocido actor, quien todavía no brindó declaraciones públicas ni se manifestó en las redes sociales.

Quien sí dio su palabra fue su abogado, Luke Nikas, por medio de un comunicado a ABC News donde señaló que el informe del FBI "se está malinterpretando". “El arma se disparó en la prueba solo una vez, sin tener que apretar el gatillo, cuando se retiró el percutor y el arma se rompió en dos lugares diferentes. El FBI no pudo disparar el arma en ninguna prueba porque estaba en muy malas condiciones”, indicó el letrado.