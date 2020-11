El día que Diego Maradona llegó a los premios Oscar

¿"El 10" en los Oscars? La increíble anécdota de cómo Maradona llegó a los premios más importantes del cine.

El 25 de noviembre del 2020 quedará grabado como el día en qué partió una leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona. En 60 años de vida, el exfutbolista acumuló alegrías, momentos oscuros, homenajes, controversias y momentos curiosos como el día que se vitoreó su nombre en los premios Oscar, la fiesta más importante del cine. Crónica de cómo "El 10" llegó a Hollywood y quedó grabado en un galardón dorado.

Corría la 86° entrega de los premios Oscar y el director y guionista Paolo Sorrentino ganaba el famoso pelado dorado a la mejor película de habla no inglesa por "La Gran Belleza". La emoción de Sorrentino no lo ofuscó para soltar un discurso que llegaría a todo el mundo: “Gracias a la Academia, a todos los actores, productores... Gracias a mis inspiradores, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese y Diego Armando Maradona".

Luego de que la mención a Diego Maradona en los Oscars se hiciese viral, "El 10" mostró su agradecimiento al italiano con un tierno video hablando en italiano. Además, de acuerdo a diversos reportes, se comunicó con el director minutos antes de que su avión rumbo a Italia despegase. "La azafata me pedía por favor que apagara el teléfono y yo le decía que estaba hablando con el más grande de todos", afirmó Sorrentino a la prensa, en ese momento.

Lo cierto es que la devoción del italiano por Maradona tiene larga historia y se debe a que el argentino le salvo la vida. “Desde que tenía 15 años le pedía a mi papá que me dejara ir a ver un partido de Maradona y el Napoli de visitante. [...] En septiembre del 86, mis padres me dijeron que teníamos que ir a pasar unos días a nuestra casa en Roccaraso, les rogué que me dejaran ir a Empoli, donde jugaba de visitante el Napoli. No sé por qué pero ese día me autorizaron", reveló el director.

Y confesó, muy emocionado: "Ellos se fueron y yo me quedé en casa. Al otro día sonó el timbre. Era el portero del edificio. Con los ojos llorosos me comunicó que mis papás habían muerto durante la noche en nuestra casa de veraneo. Hubo una fuga de gas y fallecieron mientras dormían. Yo salvé mi vida gracias a mi amor por Maradona”.