Disney publico el trailer de Encanto, película centrada en la cultura colombiana

Encanto cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo conocido como un Encanto.

Encanto, el primer filme animado de Disney centrado en una cultura colombiana, cuya fecha de estreno está prevista para noviembre próximo, presentó hoy su trailer.

Si bien Las locuras del emperador (2000) estaba basada en la historia de un emperador Inca, nunca se especificó el lugar donde transcurría el filme, por lo que la nueva película es la primera del estudio Disney Animation que es específicamente latinoamericano. En cambio, Encanto cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo conocido como un Encanto.

En la película, la magia de este lugar dotó a todos los niños y niñas de la familia con un don único: desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel, una joven de 15 años que, cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, decide que podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

En el video, se explora la intimidad de una casa mágica, y se pueden ver a mujeres vistiendo trajes típicos colombianos y parte de la flora y fauna típica del país latinoamericano, entre ellos chigüiros, tucanes y jaguares. La película original presenta a la actriz nacida en la provincia de Neuquén, en la Argentina, y criada en Texas Stephanie Beatriz como la voz en inglés de Mirabel, además de las voces de María Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Jessica Darrow, Rhenzy Feliz y Carolina Gaitán.

Si bien las voces de la versión en español de Latinoamérica aún no fueron reveladas, Carlos Vives será el intérprete de la canción original de la película: Colombia, mi encanto. Por otro lado, el destacado Lin Manuel-Miranda (Hamilton) estuvo a cargo de la música de Encanto. La película se estrenará en los cines el 24 de noviembre de 2021. Aún no se sabe si será un estreno solo para los cines o si habrá posibilidad de acceder a ella por medio de la plataforma Disney+, como las recientes Raya and the last dragon y Black Widow.

Para este 2021 la casa de Mickey Mouse prepara, además, el estreno de la esperada Jungle Cruise, cinta de aventuras protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, Emily Blunt, Paul Giamatti y Edgar Ramírez, basada en una popular atracción de los parques.