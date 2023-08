Chau Netflix: cómo ver GRATIS series y películas en Mercado Libre

La empresa multinacional lanzó una alternativa para salir al mercado y competir contra las plataformas de streaming Netflix, Amazon, Disney y Star+, entre otras, y tratar de quitarles la delantera en el negocio de servicio de series y películas on demand.

Mercado Libre decidió ampliar su alcance y sumarse al negocio de las plataformas de streaming on demand, en un intento por disputarle el poder a Netflix, Star+, Amazon y Disney+ con una propuesta que permite ver series y películas gratis. Los detalles de uso y alcance de Mercado Play, la nueva plataforma de contenidos audiovisuales gratuitos de la conocida empresa multinacional.

Mercado Play es una propuesta de canal de televisión FAST, una variante del streaming que permite disfrutar películas y series gratis con publicidades de por medio. Pluto TV, Telefe Play o IMDb TV son otros ejemplos de señales abiertas con sistema FAST, una modalidad que crece exponencialmente y permite que las grandes empresas capitalicen la publicidad a su favor.

"Sabemos que una gran parte de los latinoamericanos no está suscrita a ninguna plataforma paga de streaming y ese contexto nos impulsó a desarrollar Mercado Play con contenido curado de los mejores estudios de Hollywood y la región, sin costo y desde una plataforma que ya les resulta familiar", expresó Luiz Barrios, Vicepresidente de Entretenimiento y Loyalty de Mercado Libre, en un comunicado de prensa emitido por la empresa.

"Esto también constituye una oportunidad increíble para anunciantes y marcas de promocionar sus productos a una audiencia masiva. Nuestra mirada siempre busca ser ecosistémica", sigue el comunicado de la plataforma que tiene en su catálogo películas como El Rey León, El Gran Pez, Call Me by Your Name y Whiplash, entre otras.

