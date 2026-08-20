¿"La casa de la pradera" tendrá temporada 2 en Netflix? Todo lo que se sabe hasta ahora

El regreso de un clásico inolvidable. La nueva adaptación de La casa de la pradera (La familia Ingalls), inspirada en los famosos libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, llegó a la pantalla de Netflix. La trama sigue las vivencias y vicisitudes de la familia Ingalls tras dejar Wisconsin para instalarse en la vasta y desafiante frontera estadounidense. A través de los ojos de la joven Laura, la historia retrata los lazos afectivos, el arduo trabajo rural y la búsqueda incesante de un hogar frente a las adversidades climáticas, económicas y sociales del oeste.

¿Habrá segunda temporada para la familia Ingalls?

La serie tendrá una segunda temporada. De hecho, Netflix le otorgó luz verde para una nueva tanda de episodios en marzo de 2026, meses antes de su debut oficial. La primera entrega llegó al catálogo global el pasado 9 de julio de 2026. Respecto a la secuela, el rodaje de las nuevas escenas arrancó a mediados de 2026; por esta razón, si bien la plataforma aún no anunció una fecha exacta de lanzamiento, se prevé que la segunda temporada aterrice en el servicio durante el primer semestre de 2027.

Detalles de la producción: rodaje, reparto y locaciones

Esta renovada producción histórica nos traslada a la segunda mitad del siglo XIX, reviviendo con fidelidad la época de los colonos norteamericanos. El rodaje principal tuvo lugar en los vastos y frondosos paisajes naturales de Winnipeg, Canadá, locación elegida para recrear los prados salvajes del oeste americano.

En el plano actoral, el elenco combina figuras consolidadas con jóvenes:

Charles Ingalls: interpretado por el actor australiano Luke Bracey ( Point Break ), es optimista y trabajador.

Caroline Ingalls: la actriz Crosby Fitzgerald da vida a la resiliente y pragmática madre de familia.

Laura Ingalls: el rol protagónico y narrativo recae en la joven Alice Halsey.

Mary Ingalls: Skywalker Hughes interpreta a la hermana mayor.

Un clásico renovado en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La serie, desarrollada por Rebecca Sonnenshine (The Boys), busca mantener el corazón emotivo de la obra original pero incorpora una mirada moderna sobre las dinámicas de la época. Además, para la segunda temporada se confirmaron incorporaciones clave como Rachelle Lefevre (interpretando a la maestra Eva Beadle) y Willa Dunn en el rol de la icónica rival de Laura, Nellie Oleson.