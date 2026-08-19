De Carmen de Patagones a la conquista urbana: el fenómeno nu metal de Boyler

Boyler (foto: gentileza prensa).

A doce horas de auto de la capital argentina, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y a orillas del río Negro, Carmen de Patagones no suele figurar en el mapa tradicional del metal nacional. Sin embargo, desde allí emerge Boyler, una propuesta fresca y enérgica que logró romper el cerco geográfico fusionando las rimas del trap con la potencia distorsionada del nu metal.

El proyecto -conformado por los hermanos Emiliano, Juan y Valentín Lobo junto a Álvaro Colombil- nació de una exploración espontánea. Según explica su guitarrista, cantante y productor, Emi Lobo, todo arrancó versionando canciones del género urbano entre hermanos: “Nosotros básicamente arrancamos con los covers de trap, y fusionamos el trap con el metal. Esa fue la idea principal”.

La estrategia inicial -además de juntarse a tocar entre hermanos y amigos- contemplaba armar una base de seguidores antes de lanzar material propio, hasta que nació No es un sueño. Al terminar el track, el grupo comprendió el rumbo exacto de su sonido: “Dijimos 'esto es nu metal'".

Lejos de los dogmatismos del rock tradicional, Boyler busca unir audiencias y construir puentes generacionales. Álvaro Colombil (cantante) destaca esa intención de interpelar a las nuevas camadas: “Quisimos atraer público joven más que nada. Lo urbano se llevó puesto todo lo que era bandas. Él (por Emi Lobos) una vez me dice 'amigo hay que unir el trap', vamos a mandarle por ahí. Y funcionó”. En esa misma línea, Emi subraya que las edades de los integrantes de la banda van desde los 24 años, hasta el más joven, el bajista Valentín Lobos, de 17.

Las sorpresas del camino: cuando el apoyo virtual se vuelve agite real

Salir a rodar por primera vez implica siempre un salto hacia lo desconocido, pero para los músicos de Patagones la ruta se transformó rápidamente en un choque de realidad insospechado. En lo que representan tanto sus primeras giras como sus debuts absolutos sobre un escenario, la banda salió a medir el terreno sin grandes pretensiones.

El impacto fue inmediato al comprobar cómo la comunidad construida en plataformas digitales se corporizaba en el pogo: la gente no solo compraba su entrada, sino que conocía al detalle cada una de sus temas. Como confiesa Emi sobre este ida y vuelta: “Ver la banca de la gente en internet, verla en persona, que te compre una entrada... Conectan con la banda, se saben los temas. Nos sigue realmente la gente que nos banca y es un flash para nosotros porque es algo que no te lo esperás”.

La gira de Boyler.

Más allá de la convocatoria cuantitativa, el verdadero factor sorpresa de la gira estuvo en el nivel de respuesta y la devoción del público en cada fecha. Ver el agite de la multitud desde el escenario y escuchar cómo coreaban el nombre de la banda superó ampliamente las expectativas iniciales de un grupo que solo buscaba testear su capacidad de convocatoria. A esa efervescencia colectiva se sumó un fenómeno de fidelidad cotidiana que llamó la atención de Álvaro Colombil, quien no tardó en reconocer rostros repetidos en el público show tras show: “Por ahí ves caras conocidas. Yo les decía a los pibes que por ahí dos fechas anteriores me acuerdo de dos o tres caras que vi en el último. Cosas así, re zarpado”.

En última instancia, esta experiencia itinerante redefinió la relación de Boyler con su audiencia, demostrando que el verdadero desafío de la música independiente trasciende la técnica y se ubica en la emoción pura. El grupo comprende que construir un lazo genuino con el oyente es la parte más compleja del oficio, un valor intangible que hoy cuidan como el mayor de sus logros. “El hecho de conectar es re importante. Conectar con la gente, trascender eso es algo muy complicado de lograr y es lo que nos sorprende”, lo sintetiza Emi.

Para los chicos de Boyler, la experiencia que están viviendo equilibra el disfrute con la responsabilidad laboral y la elaboración cuidadosa de sus letras, enfocadas en sus vivencias y sueños. Actualmente, viven juntos en Capital Federal, y en la misma casa ultiman los detalles del álbum debut que proyectan lanzar a fin de año.

Si no conocés Boyler, ellos recomiendan que arranques con Producto argentino y No es un sueño.

El próximo recital: la cita en Uniclub este 23 de agosto

Tras consolidar su presencia en las plataformas y demostrar la fuerza de su propuesta en vivo, Boyler desembarca en el Abasto para reencontrarse con su público porteño y las entradas pueden conseguirse a través del siguiente link. La cita será este domingo 23 de agosto en Uniclub (Guardia Vieja 3360, CABA), donde repasarán sus sencillos y adelantarán parte del material de su esperado primer disco.