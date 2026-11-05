Carla Peterson, 52 años: “La clave es aceptar el paso del tiempo y ser amable con una misma”

Carla Peterson reflexionó acerca de los cambios físicos que atravesó a lo largo de los años, el cuidado de la salud y la importancia de construir un vínculo más amable con una misma. A través de una mirada honesta sobre la madurez, la actriz de 52 años repasó cómo fueron transformándose sus rutinas y las exigencias en relación con la imagen personal.

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La protagonista de La Lola y Guapas reconoció que la preocupación por el envejecimiento es un tema recurrente entre las mujeres. Según relató, su constancia con la actividad física estuvo ligada tanto al bienestar general como a los requerimientos de sus trabajos en el teatro, caracterizados por una alta exigencia sobre el escenario.

"Realmente a lo estético le dedico poco porque no tengo ese tiempo. También hay una aceptación de que es una lucha perdida y que es mejor ser más amable con una", reflexionó Peterson en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Voy cambiando otros hábitos, no me gusta sacarme fotos todo el tiempo y mirarme porque sé que me juzgo. ¿Para qué? A aceptarme estoy aprendiendo también. Lo más difícil es que no puedo correr, esas cosas me dan más tristeza que encontrarme arrugas".

Uno de los principales desafíos actuales para la actriz tiene que ver con la adaptación de sus hábitos de entrenamiento; Peterson contó que debió abandonar el running debido a molestias en sus rodillas, una disciplina que le había exigido un gran esfuerzo incorporar y que disfrutaba por su costado atlético. Actualmente se encuentra en una etapa de transición para encontrar otras prácticas que la motiven y descarta opciones como la natación por una cuestión de gusto personal.

Carla Peterson.

El cuidado estético de Catherine Fulop

En el ámbito del cuidado personal y el mantenimiento estético, Catherine Fulop detalló el esquema de rutinas y procedimientos no invasivos a los que recurre periódicamente. La conductora explicó que asiste una vez al mes a la consulta de su dermatóloga Marcela Seiter, profesional que también atiende a Susana Giménez. "Hace muchos años me hace un peeling quirúrgico o con punta de diamantes y me prepara cremas específicas para mi tipo de piel", sostuvo la figura pública. Asimismo, indicó que complementa la atención médica especializada con la aplicación diaria del producto Hydraphase de La Roche-Posay en el rostro y la emulsión Dermaglós para el abordaje de las estrías.

Respecto de los tratamientos corporales y faciales, la presentadora señaló que se somete habitualmente al sistema Indiva con el objetivo de estimular la producción orgánica de colágeno. El plan se completa con la utilización de tecnología de contractores orientada a la reducción de grasa localizada y la aplicación de sesiones de radiofrecuencia para lograr una adecuada estimulación y tonificación muscular.