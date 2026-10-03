Dura 1 hora y media y actúan Carla Peterson y Julieta Diaz: la película argentina en Netflix para no parar de reír

Las películas argentinas abundan en el catálogo de Netflix, pero entre todas ellas hay una que garantiza risas: No me rompan. Esta comedia es protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, quienes forman un dúo explosivo que a lo largo de 1 hora y media captura la atención de quienes se encuentran del otro lado de la pantalla.

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Dirigida en el año 2023 por Azul Lombardía, al momento de estreno en Netflix se convirtió rápidamente entre las más vistas del catálogo, no solo en el país, sino a lo largo de Latinoamérica. La trama sigue a dos mujeres, Vera y Ángela, que tras conocerse en grupo de terapia de control de la ira entablan una amistad y unen sus fuerzas para desenmascarar a un cirujano plástico fraudulento.

No me rompan es una de las películas argentinas más graciosas del catálogo de Netflix. Foto: Netflix

Su éxito entre el público se replicó en la crítica, con valoraciones mayormente positivas, nominaciones a Mejor película de comedia estrenada en plataforma en los Produ Awards y Mejor actriz de reparto de comedia en los Premios Martín Fierro de Cine y Series, de los que salió ganadora como Mejor Actriz de Comedia Carla Peterson.

De qué trata No me rompan

No me rompan sigue a Ángela (Carla Peterson), una actriz madura en lucha contra el envejecimiento en la industria del espectáculo, y a Vera (Julieta Díaz), una mujer de clase media desbordada por la rutina, la maternidad y un emprendimiento de crema de nuez artesanal. Ambas atraviesan situaciones de alta tensión personal que las llevan a tener violentos ataques de ira en público, afectando de lleno sus carreras y vidas familiares.

Debido a sus desbordes emocionales, ambas coinciden en un grupo de terapia para el manejo de la ira liderado por una psicóloga peculiar. Allí forman una alianza inesperada con otras mujeres que comparten su hartazgo frente a las exigencias sociales y la manipulación de los hombres a su alrededor. Es en este grupo donde descubren que un prestigioso cirujano plástico, el Dr. Egozcue (Fito Páez), promueve tratamientos cosméticos peligrosos y fraudulentos orientados a lucrar con las inseguridades femeninas.

Decididas a no quedarse como víctimas, Ángela, Vera y sus compañeras de terapia organizan un disparatado e ingenioso plan para desenmascarar al cirujano y hacer justicia por sus propias manos. A través del humor y el enredo, la película aborda temas como el mandato de la juventud eterna, la presión social sobre el cuerpo femenino y la fuerza de la sororidad para enfrentar los abusos cotidianos.