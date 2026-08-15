Camionero hizo prueba de contacto y agotó cuatro fechas en Matienzo: “Queríamos estar cerca del público”

Camionero agotó las cuatro fechas de su ciclo Tracción a Sangre en el Centro Cultural Matienzo de Villa Crespo, con entradas agotadas, un repertorio cargado de potencia y la participación de sus proyectos solidarios Rueda de Auxilio y El Acoplado. La banda reafirmó su cercanía con el público en noches de pogo, baile y confirmaron que toda música es política.

El ciclo Tracción a Sangre, creado por la propia banda como espacio de encuentro artístico y político, logró en el centro cultural de CABA un clima de intimidad buscado por los músicos. El repertorio incluyó temas centrales de su discografía como Catedrales, Amuletos, No hablaremos de mañana, Rico chico, Confianza en ti solo, Guerrero Atípico, La Distancia, entre otros.

Durante las cuatro jornadas, además de la música, se recaudaron alimentos no perecederos ya que la propuesta se complementó con los proyectos paralelos Rueda de Auxilio y El Acoplado, que sumaron actividades artísticas y de autogestión.

La intimidad con los seguidores fue el eje de la propuesta de Joan Manuel Pardo (guitarra y voz) y Santiago Luis (batería y coros) que se abrazaron con el público y demostraron que “toda música es política”. En medio de los cánticos resonaron consignas como “unidad de los trabajadores, por Malvinas, contra Javier Milei”.

En diálogo con El Destape, los integrantes de Camionero coincidieron en que el motivo de las fechas fue “tener más intimidad con la gente, y se logró”. La experiencia se vivió como un encuentro de cercanía y resistencia, donde nadie quiso hablar de mañana porque, como dice uno de sus temas, “a nadie le importa si no es hoy”. Así, Camionero reafirmó su lugar en la escena independiente con cuatro noches intensas, cargadas de música, política y cercanía.

La potencia de Camionero

Camionero es un dúo de rock argentino formado en Buenos Aires en 2018 por Joan Manuel Pardo (guitarra y voz) y Santiago Luis (batería y coros). Desde sus primeros EPs, la banda se consolidó en la escena independiente con un sonido crudo y expansivo que explora al límite las posibilidades de dos músicos en escena. Con discos como Club Camionero (2021), Todo lo sólido se desvanece en el aire (2023) y Pruebas de contacto (2026), el grupo se convirtió en referente de una nueva generación de rock nacional, caracterizado por riffs pesados, letras directas y una impronta obrera y autogestiva.

A lo largo de su trayectoria, Camionero impulsó proyectos paralelos como Rueda de Auxilio -una iniciativa solidaria que acompaña cada recital con colectas de alimentos- y El Acoplado, un colectivo artístico que reúne tatuadores, recicladoras textiles y artesanos. Su propuesta combina música, compromiso social y cercanía con el público, que convierte cada show en un espacio de encuentro político y cultural.