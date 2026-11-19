Cabra Da Peste lleva su Kermesse al Microestadio de Garín: "Tenemos el poder del micrófono para transmitir un montón de cuestiones".

Con ocho años de recorrido, Cabra da Peste construyó una identidad propia dentro de la escena rockera de La Plata. A fuerza de tocar en distintos escenarios, recorrer barrios y sostener una propuesta independiente, la banda consolidó una comunidad que trasciende lo musical, en sus recitales conviven hinchas de distintos clubes, generaciones y pequeñas tribus que encuentran en sus canciones un espacio común.

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Con letras que ponen el foco en las problemáticas sociales, composiciones extensas y una mezcla de géneros populares, el grupo se prepara para una nueva edición de la Cabra Kermesse, que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Microestadio de Garín. La propuesta va más allá de un recital tradicional: incluye bandas invitadas, intervenciones artísticas, feria y distintas actividades que recuperan el espíritu festivo y comunitario que caracteriza al proyecto.

Con ocho años de recorrido, Cabra da Peste construyó una identidad propia dentro de la escena rockera de La Plata.

En diálogo con El Destape, Alejandro "Lijón" Ocampo, integrante de Cabra da Peste, repasó los comienzos del grupo, habló sobre el lugar de la música como herramienta de expresión, el crecimiento del rock entre las nuevas generaciones y adelantó detalles del próximo disco, que ya está grabado y contará con una colaboración especial de Piti Fernández.

Cabra da Peste: "Está resurgiendo fuertemente el rock"

La banda ya lleva ocho años de recorrido. ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo se fue formando el proyecto?

- Yo entré prácticamente cuando empezaba la banda. Conocí al Negro Gamboa por intermedio de una amiga y nos empezamos a juntar. Al principio yo hacía un poco de manager, después, a los tres meses se fueron los guitarristas y terminé tocando. Así que entré en el primer disco y también en el segundo. Ahora estamos próximos a sacar una canción con Piti Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, y estamos muy felices. Sentimos que estamos dando un salto y conectándonos con otra gente, pero es fruto de ocho años de trabajo.

Ese crecimiento también parece haber sido gradual, desde los escenarios más chicos hasta compartir fechas con artistas de mayor convocatoria. ¿Qué importancia tuvo ese recorrido?

- Es fundamental. Nosotros laburamos constantemente con Cabra, caminamos los barrios y tocamos en todos lados. Creo que estamos en una época de mucho inmediatismo, donde todo tiene que pasar rápido y parece que cuanto menos tiempo le dediques a algo, mejor. Se está perdiendo la posibilidad de tomarse un segundo, de quedarse en silencio, de enamorarse de las cosas. Nosotros hicimos ese recorrido paso a paso y eso también nos permitió construir vínculos.

Una de las características de Cabra da Peste son las letras, que tienen una fuerte mirada social. ¿Cómo trabajan las canciones y qué buscan transmitir?

- En la mayoría de las oportunidades, el Negro trae una canción con la letra armada y una melodía madre. A partir de ahí empezamos a jugar los demás músicos: hacemos arreglos, riffs, intros y vemos qué intensidad darle, hacia dónde llevarla. Hay un trabajo posterior a la composición en el que cada uno cumple su parte. La canción va cambiando, a veces empezamos con una idea que no funciona y tenemos que buscar otro camino, y otras veces la encontramos enseguida.

¿Por qué sienten la necesidad de hablar de cuestiones sociales en sus canciones?

- Creo que tiene que ver con lo que somos. Cada letra nos representa y nos interpela. Algunas pueden tocarte un poco más y otras menos, pero a todos nos llegan de alguna manera. Nosotros tenemos el poder del micrófono y podemos transmitir un montón de cuestiones. Quizás no lleguemos a una masividad enorme, pero sí a muchas personas que después pueden alzar la voz con la misma bandera.

En los recitales también se genera algo particular: una comunidad que parece estar por encima de las diferencias. ¿Cómo viven ese fenómeno?

- Algo muy lindo que pasa con Cabra es que se junta gente de todos los clubes, incluso de equipos que se matan en la cancha. Acá llegan todos con su camiseta, se saludan, brindan y vienen a disfrutar del carnaval. Son pequeñas tribus que cuando se juntan forman algo muy especial. Ese es un poco nuestro show en vivo.

En los últimos años también se habló mucho del regreso del rock, especialmente por la aparición de bandas jóvenes. ¿Cómo ven ese movimiento?

- Hay un montón de pibes haciendo rock y está buenísimo. Es un mensaje de que esto no muere ni es algo de una época, sino que se transforma y va mutando a través de los años y de los intérpretes. Hoy volvió a surgir bastante el rock. Hay muchas bandas que están moviendo muchísima gente. Durante un tiempo parecía que habían quedado pocas llegando a los grandes escenarios, pero ahora hay una cantidad enorme de artistas y propuestas. Está resurgiendo fuertemente.

El 28 de noviembre llega una nueva edición de la Cabra Kermesse. ¿Cómo nació esta propuesta que combina música con otras actividades?

- La Cabra Kermesse nació con la primera fecha que hicimos para presentar Partiendo el queso, nuestro primer disco. Decidimos hacer una especie de kermesse, pusimos una chocolatada para los pibes, hubo una murga, exposiciones de fotos y distintas propuestas. Cerramos nosotros presentando el disco y estuvo buenísimo. Ese día llegó nuestra primera bandera, en Monte Chingolo. La persona que la hizo terminó siendo muy amiga nuestra y sigue colaborando con nosotros. Desde entonces quedó esa idea de hacer algo bien de kermés, bien de carnaval, que nos identifica.

Ustedes siguen siendo una banda independiente. ¿Qué implica sostener un proyecto de estas características en la Argentina actual?

- Somos independientes y siempre trabajamos con otros proyectos independientes, ayudándonos entre todos. Los artistas se terminan acercando y también los más grandes nos dan una mano. Creo que eso habla de cómo fuimos caminando la calle, los barrios y cada escenario que pisamos. Jamás le faltamos el respeto a nadie. Siempre tratamos de que quienes vienen de afuera se sientan bien recibidos.

El último disco de estudio salió en 2023 y ahora están preparando material nuevo. ¿En qué etapa se encuentran?

- El próximo disco ya está grabado y terminado. Ahora estamos trabajando en el arte y vamos a ir sacando canciones de a poco, una por mes, aunque todavía no puedo adelantar las fechas. Fue una experiencia buenísima porque tuvimos el placer de que nos produjera nuestro querido Daniel Buira. También hay una tristeza por su partida, pero decidimos homenajearlo sacando este material que hicimos con él. Durante mucho tiempo el disco estuvo parado y finalmente resolvimos darle salida. Es un discazo y es larguísimo. Tiene muchísimas canciones, más de las que te podés imaginar. Hay canciones largas y un popurrí de música popular impresionante. Creo que esa versatilidad para hacer distintos géneros es una de las cosas que nos caracteriza.

¿Qué objetivos tienen para el próximo año, con el disco ya terminado?

- Estamos armando toda una estrategia de lanzamiento y vamos a ir mostrando cosas de a poco, empezando con Delfines, la canción que hicimos con Piti. La idea es presentar el disco el año que viene en algún lugar grande y hermoso. Tenemos muchas ganas de que la gente pueda escucharlo y compartirlo con nosotros.