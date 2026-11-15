Babasonicos conquistó Noches Capitales con un show de clásicos y nuevas canciones.

Babasonicos volvió a demostrar por qué es una de las bandas más influyentes del rock argentino. Este sábado, el grupo desembarcó en el Hipódromo de La Plata para protagonizar una nueva fecha de Noches Capitales 2026, en una velada que reunió a distintas generaciones alrededor de canciones que atraviesan más de tres décadas de historia musical.

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Desde temprano, el predio comenzó a recibir a un público de edades diversas, una postal que reflejó el alcance generacional de una banda que nunca dejó de reinventarse. La jornada tuvo su apertura con VULKA Live Set, que preparó el clima para una de las presentaciones más esperadas del ciclo.

Con una puesta visual renovada y el repertorio de su más reciente trabajo, Cuerpos, Vol. 1, Babasonicos salió a escena para desplegar un espectáculo en el que las nuevas composiciones convivieron con los clásicos de su discografía. El resultado fue un recorrido ecléctico, con distintos climas y una sonoridad que reafirmó la identidad inquieta del grupo.

Al frente, Adrián Dárgelos volvió a ocupar el escenario con esa presencia camaleónica que caracteriza sus actuaciones. Magnético y enérgico, el cantante condujo una presentación en la que las canciones encontraron una respuesta inmediata en el público, tanto las más recientes como aquellas que ya forman parte del cancionero popular argentino.

Babasonicos volvió a demostrar por qué es una de las bandas más influyentes del rock argentino.

A lo largo de más de veinte canciones, la banda fue alternando distintas etapas de su trayectoria. “Putita”, “El Colmo, “Y qué”, “Microdancing” y “Las Demás” estuvieron entre los momentos más celebrados de la noche, con miles de voces acompañando los estribillos a cielo abierto.

Pero el show también tuvo espacio para presentar el material de Cuerpos, Vol. 1, un disco que reafirma la búsqueda artística de Babasonicos y su capacidad para explorar nuevos sonidos sin perder una identidad construida a lo largo de más de treinta años. Las nuevas canciones se integraron naturalmente al repertorio y encontraron en La Plata un público dispuesto a incorporarlas a su propio mapa musical.

Con el Hipódromo colmado y una ovación que acompañó el recorrido, Babasonicos dejó otra noche memorable en La Plata y sumó un nuevo capítulo a la edición 2026 de Noches Capitales, el ciclo que desde 2024 convirtió al histórico predio platense en uno de los escenarios destacados de la música en vivo.

Cuáles serán las próximas ediciones de Noches Capitales 2026

Noches Capitales 2026 continuará con una programación que incluye a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati (21 de noviembre); Un Poco de Ruido (28 de noviembre); La Banda de Carlitos y Euge Quevedo (4 de diciembre); Serú Girán por Lebón y Aznar (5 de diciembre); Abel Pintos (7 de diciembre) y Él Mató a un Policía Motorizado (19 de diciembre).