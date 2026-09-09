Argentinidad al palo: el homenaje de Ozuna a Diego Maradona en el Movistar Arena

Durante la noche del 8 de septiembre, el Movistar Arena fue testigo del esperado regreso de Ozuna a Buenos Aires en el marco de su Una Aventura World Tour. El punto más alto de la conexión con el público llegó cuando el cantante apareció en escena luciendo una remera con la figura de Diego Armando Maradona.

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La propuesta no solo funcionó como un recorrido retrospectivo por los grandes éxitos de su carrera, sino también como una reafirmación de la vigencia de Ozuna dentro del género urbano. Sin embargo, más allá del repertorio, la velada quedó marcada por una serie de gestos con los que el puertorriqueño celebró la cultura local y rindió tributo a los grandes íconos del país.

Tras recibir una camiseta albiceleste lanzada desde las primeras filas del campo, la exhibió con orgullo hacia todo el recinto antes de lanzar una frase que desató la euforia generalizada de los asistentes: "Como quieras, somos los campeones del mundo". La sintonía con las tradiciones argentinas ya se venía gestando desde los días previos, cuando Ozuna se animó a probar el mate por primera vez en una transmisión en vivo junto al creador de contenido Cocker.

Ese acercamiento tuvo su correlato directo durante el concierto cuando, en las pausas entre tema y tema, los asistentes de su equipo le alcanzaron un equipo de mate al escenario para que tomara unos sorbos, un detalle que provocó una ovación inmediata tanto en las plateas como en el sector de campo. La noche guardaba una última sorpresa reservada para el tramo final del show durante la interpretación de El Farsante.

Ozuna.

Para sorpresa del auditorio, Luz Gaggi subió al escenario para cantar a dúo ese gran éxito, recreando en vivo la versión que la joven artista había inmortalizado durante su recordado paso por el programa La Voz Argentina. Con este cruce, el boricua cerró un espectáculo repleto de guiños locales, demostrando el profundo lazo que lo une con la audiencia argentina.

De qué color son los ojos de Ozuna, "el negrito de ojos claros"

A la par de su repertorio, el artista proyectó un sello de identidad propio a través de la icónica muletilla el negrito de ojos claros. La presencia constante de esta frase en la apertura de sus canciones despierta de manera recurrente la curiosidad del público en torno al color exacto de su mirada. El intérprete exhibe un iris en tono avellana o castaño claro, un matiz que contrasta con las pigmentaciones más oscuras habituales y que terminó por definir una de las marcas personales más reconocibles de la música urbana contemporánea.