Una artista estambulí homenajea a la Venus de Botticelli desde una mirada feminista y contemporánea

Con la idea de desarmar lo cánones construidos alrededor de algunas de las más famosas obras de arte de la historia, la artista Ekin Su Koç -oriunda de Estambul y afincada en Berlín- presenta su más reciente exposición, "El renacimiento de Venus", donde rinde homenaje a la icónica pintura del italiano Sandro Botticelli, en la galería Anna Laudel, una de las más importantes de Turquía, en su sede de Bodrum, una ciudad costera sobre el mar Egeo.

El enfoque contemporáneo de esta joven artista propone reinterpretar algunas obras consagradas de la historia del arte al magnificar la diversidad de los cuerpos, desafiar los estereotipos binarios de género y desmantelar las estructuras patriarcales: en este procedimiento reimagina y emancipa las figuras femeninas de las conocidas obras de la historia del arte, con un estilo moderno y provocativo.

"Siempre que apreciaba una obra clásica me ocurría que me cuestionaba cuál era su historia. De algún modo, sentía algo 'tóxico' hacia mi mundo interior femenino. Con el tiempo pensé que debía volver a esas obras maestras de alguna forma que me sintiera en paz con ellas. Y funcionó. Ojalá viviera en un mundo en el que los personajes femeninos fueran retratados como yo imaginaba", cuenta a Télam la artista Ekin Su Koç (1986), a poco de la inauguración de la muestra que permanecerá hasta el 29 de octubre.

En su práctica, la creadora recoge imágenes existentes que combina y recrea para conformar una nueva identidad: un itinerario visual protagonizado por el cuerpo femenino desde un enfoque que busca profundizar en temas complejos como la percepción corporal y la esencia de la feminidad, informó la galería en un comunicado.

Obras como "Sólo dos bellezas", "El renacimiento de Venus", "Recreación de Adán", "Hola señor Fragonard" y "Flores del río donde no se ahogó Ofelia" buscan, con humor, desafiar las perspectivas convencionales y las normas estéticas canónicas.

Su Koç, quien comenzó esta serie de obras en Berlín y las completó en la ciudad turca de Ayvalık, asistió al programa Erasmus en la universidad de Sevilla, España, y a la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, donde se graduó en 2010, mientras que completó su maestría en pintura en la Universidad Işık, de Estambul, en 2015.

A través de formatos como el collage sobre papel y la pintura sobre lienzo y tela, la artista suele abordar referencias personales pero también sociales, sobre la inmigración, el sentido de pertenencia y la percepción del cuerpo, en donde yuxtapone lo autóctono a lo foráneo, lo local a lo distante y lo familiar a lo ajeno.

La galería Anna Laudel es una de las más importantes del circuito de arte de Turquía, y posee una sede en Estambul, "una metrópolis de vibrante dinamismo", en palabras del director de la galería Ferhat Yeter; otra sede en Düsseldorf (Alemania), que "facilita el acceso a la red centroeuropea de galerías e instituciones artísticas", y la más reciente en Bodrum, una ciudad de verano a 460 kilómetros de la antigua Constantinopla, "de ambiente relajado y desenfadado", donde se exhibe por estos días "El renacimiento de Venus".

