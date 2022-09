El escritor Julián Fuks, foco de los insultos y los agravios por una nota leída sin sutilezas

La escalada de odio que construye discursos agraviantes, exacerba fanatismos, viraliza fakenews y titulares tramposos y obliga a los textos a ser leídos en la literalidad sin las sutilezas del lenguaje le llegó esta vez al escritor brasileño Julián Fuks, que desde hace días viene recibiendo insultos antisemitas y amenazas de muerte por publicar un artículo de opinión cuyo título utiliza la palabra "terrorista".

"Se necesita un terrorista capaz de un acto sutil que transforme la historia", fue la frase que desató la ira de las reverberaciones que se multiplican sin reflexión por las redes sociales y que son capaces, como le ocurrió a Fuks, de ataques inesperados a la salida de una charla sobre literatura, donde empezaron a insultarlo y amenazarlo personas desconocidas. Un título provocador, como él mismo lo asume, pero no para ser leído en su sentido literal sino en su 'sentido figurativo'", dijo al diario británico The Guardian.

De leer ese texto, disponible en el medio en www.uol.com.br, se verá que el terrorista que imagina Fuks es "uno de esos seres poéticos que tanto incomodan en nuestro tiempo", alguien que logre que "el país se reconcilie con su pasado, no en su lado duro y despiadado, sino en su vasta historia de lucha y resistencia".

En una entrevista con The Guardian el escritor brasileño (San Pablo, 1981), de madre y padre argentinos exiliados en la última dictadura cívico militar, distinguido con los premios Jabuti en Brasil y Saramago en Portugal, contó que, desde la publicación de ese artículo de opinión, fue acosado, insultado y hasta recibió amenazas de muerte. "Usé la palabra terrorista en sentido figurado", declaró. "Desde la primera línea afirmé que la propuesta estaba en contra de todo tipo de violencia, truculencia, brutalidad y vulgaridad", agregó.

Sin embargo, sostuvo, subestimó "lo deshonesto que sería la extrema derecha".

El autor de libros como "La resistencia" agregó: "Sabía que me podían criticar y sabía que era provocativo, pero nunca imaginé que lo distorsionarán y mentirían. Ni siquiera trataron de entender; buscaron torcer el mensaje y transformarlo en algo que no era".

Como se lee en The Guardian, "las sutilezas" del texto de Fuks "fueron ignoradas por la extrema derecha de Brasil, cuya máquina de propaganda bien engrasada entró en acción". El hijo del presidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, retuiteó el artículo con el comentario: ´La izquierda amenaza la democracia, de verdad´". Lo mismo hizo su hermano Carlos Bolsonaro y la tergiversación de lo que era una metáfora devino en una escalada de odio.

Tras ser foco de agravios, odios y discursos viralizados, Fuks volvió a publicar una columna de opinión en la que "los violentos ya no saben que son violentos, atacan creyendo defender la paz" y contó algunos detalles más sobre los agravios que sufrió. Si el día que lo fueron a buscar para insultarlo ya había experimentado la violencia en carne propia, un día en las redes -como relata en ese nuevo artículo- "llegó una amenaza más calificada, cuando un tipo se presentó con un documento militar y armas de grueso calibre en una secuencia de fotos, y cuando dijo que me mataría a mí y a mi familia y me retó a publicar su mensaje, ahí lo supimos: era necesario poner fin a esto y reportar todo de inmediato", escribe.

Pero, como dice, "no hay nada individual en esta historia, nada excepcional o atípico".

"Junto a los mensajes de apoyo también recibí numerosas denuncias de violencias similares en los más diversos contextos, siempre en situaciones de mayor desamparo y vulnerabilidad", concluye el escritor.

Con información de Télam