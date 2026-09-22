Aprender inglés mirando películas: el método que recomiendan para mejorar el idioma

Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción, una fecha instaurada por la ONU en 2017 para reconocer el trabajo de profesionales lingüísticos y su rol a la hora de acercar culturas y facilitar el diálogo entre naciones, el entendimiento y la cooperación. La fecha coincide con la festividad de San Jerónimo, patrono de los traductores, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV.

{{{htmlAmp}}}

A la hora de aprender un segundo idioma, el inglés se posiciona entre los más elegidos. Más allá de los formatos tradicionales, existen otros modos que pueden ser muy útiles para la adquisición de otra lengua. En este sentido, Preply, plataforma de clases particulares de idiomas online, elaboró una selección de 9 películas británicas para mejorar el inglés según el nivel de conocimiento del idioma, con títulos que permiten acercarse a diferentes acentos y expresiones cotidianas.

En ese sentido, especialistas del área de la salud y las neurociencias coinciden en que las películas subtituladas tienen un efecto positivo a nivel cerebral, debido a la demanda que esto genera en ese órgano al tener que procesar audio y texto simultáneamente.

En Argentina, esta posibilidad se dificulta en las salas de cine, donde la oferta de películas dobladas al español pisa cada vez más fuerte. Esta decisión generó una gran polémica tanto entre los adeptos al cine como entre los usuarios de redes sociales, donde se visibilizó el debate a nivel masivo. Allí se expuso como algunas personas prefieren el doblaje, para no distraerse leyendo los subtítulos, mientras que otros ansían ver las obras en su idioma original.

¿Cómo aprovechar una película para aprender inglés?

Una de las recomendaciones es comenzar utilizando subtítulos en inglés. De esta manera, es posible asociar la forma escrita de una palabra con su pronunciación y familiarizarse con expresiones idiomáticas. Además, leer los subtítulos también ayuda a entender el acento británico, algo que mucha gente encuentra más difícil.

Más allá de los formatos tradicionales, existen otros modos que pueden ser muy útiles para la adquisición de otra lengua.

También es útil prestar atención a las pistas visuales, los gestos, situaciones y acciones de los personajes permiten deducir el significado de determinadas palabras incluso cuando se conocen previamente. Por ejemplo, si un personaje se saca las manos de los bolsillos y dice que está “skint”, se puede deducir que no tiene dinero.

Por último, se recomienda elegir películas que despierten interés. La lista puede incluir películas de distintos géneros y también aquellas que veríamos en nuestro propio idioma.

Las 9 mejores películas para aprender inglés británico, según el nivel de conocimiento

Para quienes quieran utilizar el cine como herramienta para familiarizarse con el inglés británico, Preply seleccionó nueve títulos y los organizó según el nivel de conocimiento del idioma.

Nivel básico

1- Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (Wallace y Gromit: la maldición de las verduras)



Esta película es todo un clásico, tanto para niños como para adultos, realizada con la técnica de animación fotograma a fotograma. La trama sigue las aventuras de Wallace y su perro, Gromit. El inglés de la película es muy sencillo; y las costumbres e interacciones de los personajes reflejan muy bien al pueblo inglés.

2- Four Weddings and a Funeral (Cuatro bodas y un funeral)



El clásico protagonizado por Hugh Grant permite acercarse al humor y a algunas expresiones características del inglés británico, dentro de situaciones fáciles de seguir. Por ejemplo, la forma en la que el personaje de Hugh Grant a menudo ofende involuntariamente a la gente es típico. La comicidad de la película hace que sea muy fácil de ver, tanto que quizás ni se advierte que está en otro idioma.

3- Shaun of the Dead (El desespertar de los muertos)



Se trata de una divertida mezcla entre comedia y película de zombis. Ambientada en Londres, es sobre todo una parodia de película de zombis y es fácil de seguir, ya que el inglés no es especialmente difícil. También muestra la vida ordinaria de la ciudad, donde los personajes utilizan un lenguaje cotidiano que resulta útil para el inglés conversacional británico.

Nivel intermedio

1-28 Days Later (28 días después)



Una película de terror sobre un virus que se apodera del planeta y convierte a la gente en zombis. Una oportunidad para familiarizarse con los distintos acentos británicos. La pieza también permite imaginar un Londres completamente desértico.

2- Love Actually (Realmente amor)



Una película ideal para aprender la jerga británica con sus giros y expresiones. También muestra una variedad de acentos británicos e irlandeses. Se utilizan muchos términos de argot que solo conocen los británicos.

3- Bend it Like Beckham (Quiero ser como Beckham)



Una película británica menos conocida, pero muestra lo que significa “ser británico” para distintas personas. La película aborda la vida de una joven británica de origen indio, a la que le encanta el fútbol y quiere dedicarse a él de forma profesional, por lo que tiene que convencer a sus conservadores padres británico-hindúes de que es posible. De esta manera, permite acercarse a distintas formas de hablar y expresiones vinculadas con la vida cotidiana.

Nivel avanzado

1- Belle



Ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, aborda la historia de la hija ilegítima de una esclava africana y un oficial militar británico que es llevada a Gran Bretaña para vivir con la familia de alto rango de su padre. El lenguaje aquí es más sofisticado y menos coloquial.

2- Trainspotting



Entretenida, oscura, tensa y con un guión magnífico, que convierte la jerga y los coloquialismos en una especie de poesía. Ambientada en Escocia, Trainspotting sigue a un grupo de heroinómanos que cometen pequeños delitos para financiar su adicción a las drogas. Con innumerables expresiones (utilizadas tanto en Escocia como en Inglaterra), la jerga y los acentos suponen todo un reto, incluso para un avanzado angloparlante británico.

3- Attack the Block (Ataque extraterrestre)



Una película de terror con tintes cómicos. Trata sobre un grupo de extraterrestres que atacan a una banda callejera del sur de Londres. La película muestra diferentes acentos del sur de Londres muy marcados. También emplea una jerga multicultural típica de los adolescentes.