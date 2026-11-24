Andrés Calamaro despidió el año en el Movistar Arena: una noche con "sus bohemios".

Andrés Calamaro eligió Villa Crespo para ponerle punto final a un año de escenarios, canciones y reencuentros con su público. Este lunes 23 de noviembre, el músico ofreció el último show de 2026 en el Movistar Arena, en el marco de su gira Como Cantor, y volvió a demostrar que su vínculo con el rock argentino sigue tan vigente como su repertorio. Con un sombrero vaquero, una actitud distendida y la guitarra como gran protagonista de la noche, el Salmón se despidió agradecido y visiblemente contento de encontrarse una vez más con sus "bohemios".

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La imagen de Calamaro sobre el escenario tuvo algo de cowboy rockero. Lejos de concentrar su participación en los teclados, el músico encontró en la guitarra una de sus principales compañeras durante el concierto. El instrumento ocupó un lugar central en una presentación en la que el protagonismo estuvo puesto, sobre todo, en las canciones y en la posibilidad de volver a compartirlas con una audiencia que conoce cada palabra.

Andrés Calamaro cerró el año en Buenos Aires

El encuentro tuvo además un componente especial, no se trataba de una fecha más en la agenda del artista, sino de la última función del año en Buenos Aires y del cierre de una extensa serie de presentaciones en el Movistar Arena. Con esta fecha, Calamaro completó un recorrido que incluyó distintas ciudades del país y de la región, además de varias noches agotadas en Villa Crespo.

El repertorio de la gira Como Cantor funciona como un viaje por distintas etapas de su trayectoria. El recorrido incluyó "Los chicos", "A los ojos", "Mi gin tonic", "La libertad", "Todavía una canción de amor", "Me estás atrapando otra vez" y "El día de la mujer mundial", entre otras.

La recta final de aquel concierto había reunido algunos de los clásicos más celebrados de su repertorio: "El salmón", "Mi enfermedad", "Flaca", "Alta suciedad" y "Paloma". Para los bises habían quedado "Crímenes perfectos" y "Sin documentos", dos canciones que condensan buena parte de la identidad musical de Calamaro y su historia con Los Rodríguez.

En esta despedida, el espíritu fue el de un músico que sabe que tiene un repertorio capaz de atravesar generaciones y que disfruta de volver a ponerlo en circulación frente a quienes lo hicieron propio. Entre guitarras, clásicos y agradecimientos, el Salmón cerró su año en el Movistar Arena con una postal bien rockera, sombrero de cowboy, instrumento en mano y sus bohemios acompañándolo hasta el final.