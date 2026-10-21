Andrés Calamaro volvió a llenar el Movistar Arena con un viaje por sus canciones eternas.

La cita, enmarcada en el tour “Como Cantor”, tuvo como punto de partida “Los chicos”, una canción que abrió el camino para un recorrido de más de 25 temas. Acompañado por su banda, Andrés Calamaro alternó distintas etapas de su carrera y construyó un repertorio en el que convivieron clásicos, piezas emblemáticas y composiciones que siguen encontrando eco en el público.

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Desde los primeros acordes, las canciones funcionaron como un punto de encuentro entre el artista y una audiencia dispuesta a cantar de principio a fin. A los ojos, Media Verónica y Output input marcaron parte del recorrido solista, mientras que el repertorio de Los Rodríguez aportó algunos de los momentos más celebrados de la noche con Salud, dinero y amor, Mi enfermedad y Sin documentos.

Andrés Calamaro se encuentra realizando su Tour “Como Cantor”.

El show avanzó entre distintas épocas y estilos, con ese cancionero que combina rock, sensibilidad y frases capaces de instalarse en la memoria de varias generaciones. Loco, Estadio Azteca, Maradona y El Salmón elevaron la intensidad de una noche en la que cada tema encontraba su respuesta en las voces del público.

Hacia el tramo final, la sucesión de clásicos mantuvo el clima de celebración. Flaca, Alta suciedad y Paloma prepararon el terreno para los bises, en los que Crímenes perfectos y Sin documentos volvieron a poner en primer plano la dimensión popular de un repertorio que excede las fronteras de una sola época.

“Como Cantor”, una celebración del oficio de hacer canciones

El nombre de la gira recupera una de las referencias más conocidas del Martín Fierro, una obra con la que El Salmón mantiene una identificación desde hace años. En esta etapa, la propuesta pone el foco en el canto, las canciones y el vínculo con el público, con un espectáculo sostenido por la fuerza de un catálogo que forma parte del patrimonio musical argentino.

La presentación del 20 de octubre se sumó a una serie de fechas porteñas con localidades agotadas. El músico ya había pasado por el Movistar Arena en mayo y junio, y volverá al mismo escenario el próximo 30 de octubre, en una función que también tiene entradas agotadas.

Pero la despedida de su año en Buenos Aires tendrá una última oportunidad para los fanáticos: el lunes 23 de noviembre, cuando Calamaro regrese al estadio para una nueva presentación de “Como Cantor”.

Con una agenda que incluye presentaciones en distintas ciudades de Argentina y la región, el artista continúa apostando por el encuentro en vivo con un repertorio que conecta generaciones.