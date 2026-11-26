El ambiente del espectáculo digital y las redes sociales argentinas atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Norma Leonor Fernández, la creadora de contenido que conquistó a miles de usuarios en Instagram y TikTok. La mujer de 75 años murió este miércoles 25 de noviembre y la noticia provocó una inmediata ola de tristeza entre los seguidores que celebraban a diario su desparpajo y su particular estética gótica.

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Fue su hija Gabriela quien confirmó el deceso a través de las cuentas oficiales de su madre, donde también agradeció el afecto recibido durante todo este tiempo. “Hola a todos, soy Gabriela, mi mamá falleció hoy a las 16. Gracias por tanto cariño que le dieron”, comunicó la mujer, sin precisar por el momento los motivos del fallecimiento de Norma Leonor Fernández.

Fernández había alcanzado enorme popularidad al retratar con humor escenas de su vida cotidiana y anécdotas junto a su esposo desde su casa en la zona norte del Gran Buenos Aires. Su salto definitivo a la masividad se consolidó el pasado 12 de agosto, cuando recibió en su hogar al streamer Martín Cirio para grabar una entrevista conjunta; fue precisamente él quien la bautizó con el apodo de “la vieja tenebrosa” por su estilo oscuro, un mote que ella adoptó con total simpatía y complicidad frente a su comunidad.

Su identidad peronista y el recuerdo de haber conocido a Perón

Más allá de su faceta histriónica y su estética singular, Norma nunca ocultó su fuerte identidad político-partidaria ligada al peronismo. Durante aquella charla con Cirio, la influencer exhibió con orgullo los cuadros de Eva Duarte y Juan Domingo Perón que decoraban las paredes de su vivienda y relató uno de los episodios más significativos de su historia personal.

"A Perón lo conocimos en persona. Fue cuando vino, la última vez que vino", rememoró en esa ocasión frente a cámara, instante en el que su marido intervino para dimensionar aquel encuentro: "Fue lo más importante que vivimos en nuestra vida". La partida de Norma Leonor Fernández deja un vacío entre los usuarios que encontraban en sus publicaciones una combinación genuina de ternura, humor ácido y personalidad propia.