Actúan Pablo Echarri y Paola Krum: la serie paramaratonear gratis este finde XL

El fin de semana largo se presenta como la oportunidad ideal para encarar una maratón de ficción sin salir de casa y sin costo alguno. Dentro del catálogo disponible en YouTube, El elegido -la exitosa producción emitida por Telefe en 2011- surge como una alternativa de peso para quienes buscan una trama intensa, con intrigas del poder y buenas actuaciones.

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Protagonizada por Pablo Echarri y Paola Krum, la tira se destacó en su momento por abordar el género dramático desde un enfoque sombrío, combinando el derecho, la ambición personal, la masonería y la salud mental. La trama sigue los pasos de Andrés Bilbao (Pablo Echarri), un abogado de orígenes humildes que logró construir una vida de lujos tras casarse con Verónica San Martín (Leticia Brédice), una mujer de clase alta atravesada por un trastorno bipolar y secuelas de traumas infantiles. En el ámbito profesional, el objetivo supremo de Andrés es convertirse en socio del poderoso estudio jurídico liderado por Oscar Nevares Sosa (Lito Cruz).

El punto de quiebre ocurre cuando Andrés viaja a España tras ganar un juicio clave; en ese periplo conoce a Mariana Estévez (Paola Krum), una abogada idealista enfocada en esclarecer la misteriosa muerte de su padre, de quien se enamora. En paralelo, el protagonista experimenta un encuentro místico vinculado a una logia masónica.

Al regresar, la muerte de uno de los socios del bufete desata una sangrienta disputa: Nevares Sosa decide someter a sus abogados de confianza -entre los que se encuentran Greta Sáenz Valiente (Mónica Antonópulos), Roberto Planes (Jorge Suárez) y Octavio Linares Calvo (Ludovico Di Santo)- a un implacable proceso de selección interna para definir quién ocupará el lugar vacante.

El Elegido.

Elenco completo de El Elegido