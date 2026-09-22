Actúan Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Flor Bertotti: dónde revivir esta comedia argentina clásica de los 2000

Para quienes buscan revivir la época dorada de la ficción argentina y disfrutar de horas de pura comedia en pantalla, la plataforma Flow sumó a su catálogo una opción imbatible: Son amores. Emitida originalmente entre 2002 y 2004 por El Trece y producida por Pol-ka, la tira se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y llegó a desbancar en los niveles de audiencia al emblemático El Show de Videomatch tras doce años de liderazgo ininterrumpido en el prime time.

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La trama se centra en la estructurada vida de Roberto Sánchez, interpretado por Miguel Ángel Rodríguez, un árbitro de fútbol solitario y obsesionado por el cumplimiento del reglamento tanto dentro como fuera de la cancha. La monotonía de Sánchez se desmorona por completo cuando, tras la separación de su pareja, sus tres sobrinos llegan desde un pueblo del interior para instalarse en su casa porteña.

Pablo (Nicolás Cabré) y Martín (Mariano Martínez) desembarcan con el sueño de probar suerte en las inferiores de All Boys, mientras que poco después se les suma Valeria (Florencia Bertotti), la hermana menor que huye de la rutina pueblerina para revolucionar la convivencia con su frescura. El desembarco de los tres jóvenes transforma la casa del rígido réferi en un caos desopilante, obligándolo a adaptarse a un estilo de vida tan ruidoso como afectuoso.

Además del trío protagónico de hermanos y el rol central de Rodríguez, la producción desplegó un reparto estelar con figuras como Gabriela Toscano, Marcela Kloosterboer, Laura Azcurra, Jazmín Stuart, Agustina Cherri, Luis Machín, Claudia Fontán, Facundo Espinosa y Nicolás Vázquez, acompañados por las participaciones antagónicas de Mario Pasik, Carla Peterson y Manuel Vicente, junto a apariciones especiales de Berugo Carámbula, Norberto Díaz, Reina Reech y Millie Stegman.

Son Amores.

De qué trata Cautiva, la serie argentina que es furor

La miniserie Cautiva generó una fuerte repercusión desde su lanzamiento al abordar una trama centrada en los episodios de violencia y sometimiento ocurridos en el interior de una institución religiosa. La ficción, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Carolina Kopelioff y Lorena Vega, sigue la historia de Clara, una joven que decide ingresar a un convento de clausura y queda expuesta al estricto régimen ejercido por la madre superiora, identificada como Cecilia.

El antecedente real que sirvió de base para la producción tuvo lugar durante el año 2016 en la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, dentro de la sede de las Carmelitas Descalzas. La situación salió a la luz a partir de una investigación periodística publicada por el medio provincial Análisis, lo que dio inicio a un proceso judicial destinado a esclarecer denuncias por castigos corporales, torturas psicológicas y privación de la libertad en perjuicio de las monjas que integraban la comunidad.