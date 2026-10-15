Actúan Julio Chávez y Leonardo Sbaraglia, es una serie histórica que se creía perdida y anunció su regreso

A más de veinte años de su estreno original y como celebración de los 35 años de HBO en América Latina, la serie Epitafios -la primera de HBO Original producida fuera de Estados Unidos- anunció su regreso a la plataforma con sus dos temporadas remasterizadas.

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Estrenada originalmente en 2004, la producción argentina de Polka marcó el inicio de las producciones Originales de HBO en Latinoamérica. Con un elenco integrado por Julio Chávez, Cecilia Roth, Paola Krum, Antonio Birabent, Leonardo Sbaraglia, Alejandro Awada, Juan Minujín y Daniel Fanego, entre otros reconocidos actores argentinos, la serie también tendrá una maratón de su primera temporada durante todo el día en HBO Signature.

Nominada al Emmy Internacional en sus dos temporadas, fue un hito en la industria audiovisual. Con una producción cinematográfica inédita para la época, la serie marcó un punto de inflexión para la ficción latinoamericana, impulsando una historia local a pantallas internacionales, con estreno en más de 90 países.

De qué trata Epitafios

Epitafios sigue a Renzo Márquez (Julio Chávez), un expolicía marcado por una tragedia de su pasado que vuelve a involucrarse en una serie de investigaciones atravesadas por asesinatos cuidadosamente planificados y pistas inquietantes. Junto a Marina Segal (Cecilia Roth), deberá descifrar la lógica detrás de los crímenes mientras enfrenta sus propios fantasmas, en una historia donde la venganza y la obsesión ocupan un lugar central.

Actualmente, la plataforma HBO Max cuenta con variado catálogo de películas y series argentinas, y en los próximos días estrenará la serie documental sobre La masacre de Flores, uno de los policiales que más conmocionó al país en la década de los '90. María Marta: el crimen de country, Viudas Negras, Cris Miró, Margarita y El Lobista son algunos de los títulos destacados que están en la plataforma.