Actúan El Chino Darín, Nancy Duplaá y Mercedes Morán: la atrapante serie argentina para maratonear en casa

La pantalla de Netflix tiene en su catálogo una de las producciones nacionales más atrapantes de los últimos años, para combatir una jornada fría y nublada desde la comodidad del sillón. Se trata de El Reino, la serie original de la plataforma que conquistó a la audiencia tras su lanzamiento en agosto de 2021, se posiciona como una opción ideal para maratonear gracias a su combinación de intriga, religión, secretos de poder y un ritmo vertiginoso que no da tregua.

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Tras el derrumbe de las fuerzas tradicionales del peronismo y el radicalismo, la fórmula presidencial de una nueva alianza se prepara para el tramo final de las elecciones. Sin embargo, todo cambia drásticamente cuando el candidato a presidente es asesinado en pleno acto de cierre de campaña, dejando el destino de la lista en manos del pastor evangélico Emilio Vázquez Pena, quien acompañaba la postulación como candidato a vicepresidente.

A partir de ese magnicidio, la trama se divide en dos frentes apasionantes: por un lado, el pastor asumirá el desafío de encabezar la candidatura a la presidencia de la Nación; por el otro, la Justicia comenzará una investigación contra reloj para intentar desentrañar quiénes estuvieron detrás del crimen y cuáles fueron las verdaderas motivaciones del atentado.

Uno de los puntos más altos de la producción radica en su elenco estelar, encabezado por Diego Peretti en el rol del pastor Vázquez Pena. A su lado, la serie reúne a destacadas figuras de la escena nacional como Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Peter Lanzani, quienes componen un entramado de personajes complejos donde la fe, las alianzas oscuras y la ambición se cruzan en cada episodio. Por su atmósfera y su trama llena de giros inesperados, la producción resulta la compañía perfecta para refugiarse en casa y disfrutar en streaming.

El Reino.

Elenco completo de El Reino