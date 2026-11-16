Instintos asesinos ocupa actualmente el primer puesto en la sección de películas más vistas dentro del catálogo de Amazon Prime Video. Este thriller de suspenso psicológico se consolida como una alternativa ideal para los amantes del género gracias a un duelo actoral de alto voltaje protagonizado por Jessica Chastain y Anne Hathaway.

{{{htmlAmp}}}

La película estadounidense marca el debut como director del reconocido director de fotografía Benoît Delhomme y cuenta con un elenco principal que completan Josh Charles y Anders Danielsen Lie. Al mismo tiempo, el guion constituye una nueva adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada en 2012 por la escritora belga Barbara Abel (Derrière la haine), historia que ya había tenido una primera versión francesa en 2018 bajo la dirección de Olivier Masset-Depasse.

La trama sitúa al espectador en la cotidianeidad aparentemente idílica de Alice (Jessica Chastain) y Céline (Anne Hathaway), dos vecinas y mejores amigas que comparten una rutina armónica junto a sus respectivos esposos e hijos de la misma edad, Theo y Max, quienes crecen con un vínculo muy estrecho. Ese equilibrio familiar se quiebra de manera abrupta tras un accidente trágico: Max, el hijo de Céline, cae desde un balcón sin que Alice logre llegar a tiempo para rescatarlo.

La muerte del niño fractura para siempre la relación entre ambas mujeres y transforma el afecto mutuo en un terreno hostil dominado por la desconfianza y el resentimiento silencioso. A partir de ese episodio, la culpa, la sospecha permanente y la paranoia se apoderan de las protagonistas, desatando una escalada de tensión psicológica donde cada gesto cotidiano oculta una posible amenaza y pone a prueba los límites del instinto maternal.

Instintos asesinos.

Elenco completo de Instintos Asesinos