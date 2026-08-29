Es actriz, docente y brilla en el under: qué fue de la vida de Marta, la hija de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla

Crecer entre instrumentos, partituras y bambalinas marcó el destino de Marta Mediavilla. La hija de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla es hoy una artista de 37 años que mamó la música desde la infancia y, aunque heredó la potencia vocal de su madre -al punto de formarse en canto y acompañarla como corista en sus shows-, decidió volcar el eje de su carrera hacia la actuación y la expresión escénica.

Egresada de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, Marta consolidó una formación artística interdisciplinaria. Realizó seminarios de clown con referentes como Lila Monti, Marina Barbera y Claudio Martínez Bel, además de cursar dramaturgia, movimiento rítmico expresivo (Sistema Milderman) y dar sus pasos por las carreras de Artes en la UBA y Músico Profesional en la Escuela de Música Contemporánea.

En el terreno del doblaje y la locución, Marta Mediavilla estudió castellano neutro de manera particular con Carlos Romero Franco y actualmente se encuentra concluyendo la especialización anual como Especialista en doblaje y actuación de voz en el ISER. Esta versatilidad la posiciona hoy como actriz, docente, arteterapeuta, coreuta y actriz de voz.

Más allá de sus proyectos en escenarios y estudios de grabación, Mediavilla canaliza su vocación pedagógica en Creavelia, su propio espacio de trabajo. Desde allí, coordina y dicta talleres escénicos y creativos, combinando sus herramientas de actuación y arteterapia para acompañar el desarrollo expresivo de sus alumnos.

Las canciones que Patricia Sosa le dedicó a su hija Marta

Marta fue musa de la canción más emblemática del repertorio de su madre, Aprender a Volar; el track habla de crecer y dejarse llevar por la intuición el deseo, derribando los miedos. Además de esa pieza, Sosa escribió para su hija la canción Linda nena, que no tuvo tanta popularidad pero que es coreada por los fans en cada recital de la artista.

Letra completa de la canción Linda nena

Linda nena, se puso a llover



No, mi vida, no hay por que temer



Si estoy a tu lado, dame fuerte la mano,



nada malo puede suceder

Linda nena, escucha esa voz,



no te rías, es tu corazón.



El quiere que sepas, te quiere contar



que la lluvia está para soñar

Hoy mi amor desencadena



en abrazarte y llorar,



tengo miedo a equivocarme,



no quisiera hacerte mal

Si el mundo es difícil,



me cuesta entender.



Mientras que algunos se matan,



yo te veo crecer

Linda nena, cantando es mejor,



al menos se calman las penas de amor.



Es música el viento, mi voz está aquí,



solo quiero verte sonreír

Linda nena, se puede volar,



aunque digan que no es cierto, podemos volar.



Nacemos con alas en el corazón



que se abren frente a un gran amor

Yo no quiero señalarte



qué camino hay que seguir,



y aunque duela equivocarse,



solo intenta ser feliz

Si el mundo se cae,



yo aquí esperaré.



Aunque llore al lado tuyo



sin saber por qué

Linda nena, ahora hay que descansar,



un dulce sueño te quiere besar.



Te veo crecer, y no lo puedo creer



solo sé que dejaré toda mi vida a tus pies