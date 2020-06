Netflix: Acusan a un actor de la serie You de acoso a menores de edad

La realidad superó a la ficción y la serie thriller de Netflix "You" vivió un episodio aterrador luego de que se descubriese que un actor de ella fuese acusado de acoso sexual a menores de edad. Se trata de Chris D'Elia quien, aunque parezca un chiste de mal gusto, había interpretado a un comediante acosador de menores en la segunda temporada del popular show. La decena de denuncias acorraló al actor y lo obligó a salir a dar una declaración al respecto.

La primera en destapar la olla fue Simone Rossi, una mujer que un hilo de Twitter mostró una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones en las que el actor le pedía fotos íntimas a ella cuando tenía 16 años. El tuit tuvo gran relevancia ya que llegó a Emma Arnold, actriz y comediante que relató como gente del ambiente artístico le había advertido sobre la conducta de D'Elia. "Uno de los mejores amigos de D'Elia me dijo que nunca le mandara fotos de desnudos, porque los convertiría en memes y se los mostraría a otros compañeros cómicos. Parece que algunos de esos memes probablemente serían de menores de edad", tuiteó.

Tras las primeras denuncias contra la figura que interpretó a un temible acosador de menores en la segunda temporada de la controvertida serie de Netflix, se sumó la actriz Maliabeth Johnson, quien afirmó haber tenido que rechazar un trabajo por culpa del señalado. "100% a la mierda con este tipo. Soy una actriz que no está en condiciones de rechazar el trabajo y rechacé el trabajo debido a este hombre. Es un depredador", expresó.

Acorralado, Chris D'Elia salió a dar la cara y dio un comunicado a través del medio TMZ. "Sé que he dicho y hecho cosas que podrían haber ofendido a las personas durante mi carrera, pero nunca he buscado a sabiendas a mujeres menores de edad en ningún momento. Todas mis relaciones han sido legales y consensuadas y nunca he conocido o intercambiado ninguna foto inapropiada con las personas que han tuiteado sobre mí. Dicho esto, realmente lo siento. Fui un tipo tonto que absolutamente me dejé atrapar por mi estilo de vida. Es mi culpa. He estado reflexionando sobre esto por algún tiempo y prometo que continuaré haciéndolo mejor", comunicó. Por el momento, Netflix no tomó cartas en el asunto acerca de cual será el futuro del actor en la producción.