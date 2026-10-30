A los 78 años, Litto Nebbia prepara una serie sobre su vida: “Quiero contar la verdad".

A casi seis décadas de haber marcado un antes y un después en la música argentina con La Balsa, Litto Nebbia se prepara para contar su historia desde otro lugar. A los 78 años, el músico trabaja en una serie biográfica que busca recorrer su extensa trayectoria, recuperar episodios poco conocidos de su carrera y mostrar una faceta de su universo artístico que muchas veces queda fuera de escena. El proyecto, que todavía está en pleno proceso de realización, tiene una particularidad: está dirigido por su hija Miranda Nebbia junto al cineasta Marcelo Schapces.

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En una entrevista con la revista GENTE, el fundador de Los Gatos contó que la producción ya lleva filmados alrededor de 40 testimonios de músicos y personas vinculadas al ambiente artístico. Aunque todavía no está definido si tendrá ocho o diez capítulos, cada episodio tendrá una duración aproximada de 50 minutos y permitirá profundizar en aspectos de su recorrido que no suelen aparecer en los relatos tradicionales sobre su figura. Si todo avanza según lo previsto, la serie podría estrenarse a mediados de 2027.

“Estamos por la mitad”, explicó Nebbia sobre el estado del proyecto. Según detalló, se trata de una producción independiente que avanza con aportes de amigos y personas cercanas, sin el financiamiento inicial que históricamente brindaba el INCAA. Sin embargo, esa modalidad también le permite conservar una libertad creativa que considera fundamental para contar su historia: “Da tranquilidad porque no tenemos ninguna presión de cómo enfocar tal o cual cosa ni cómo contar algo. Y eso me parece buenísimo, porque yo quiero contar la verdad de una manera artística muy personal, muy mía”.

Lejos de limitarse a repasar los hitos más conocidos de su carrera, el músico adelantó que la serie incluirá historias sobre producciones, trabajos y experiencias artísticas que buena parte del público desconoce. “Un formato tan extenso, con capítulos de 50 minutos, me da la posibilidad de mostrar una pila de cosas que hago y que no son tan conocidas, pero que tienen que ver con la música”, señaló.

La participación de su hija Miranda también ocupa un lugar especial en esta experiencia. Profesora de Historia y formada en cine, es quien lleva adelante el proyecto junto a Schapces. Para Nebbia, verla involucrada en una producción sobre su propia vida representa una satisfacción enorme.

Litto Nebbia: una vida dedicada a crear

A pesar de los casi 60 años transcurridos desde el impacto de La Balsa, Nebbia no parece dispuesto a detener su actividad. Con una discografía inmensa y una producción que atraviesa distintos géneros y formatos, el músico mantiene una relación con la creación que escapa a los tiempos habituales de la industria. “Yo termino de grabar un disco y ya estoy pensando en el siguiente”, contó. Para él, la música no responde a calendarios comerciales: compone, graba y publica cuando siente que un trabajo está terminado.

Lejos de limitarse a repasar los hitos más conocidos de su carrera, el músico adelantó que la serie incluirá historias sobre producciones, trabajos y experiencias artísticas que buena parte del público desconoce.

Esa continuidad también se refleja en la manera en que observa el paso de las generaciones. En sus conciertos conviven seguidores que lo acompañan desde sus comienzos, público de entre 35 y 40 años y jóvenes que recién descubren su obra. Sobre aquellas canciones que siguen circulando décadas después de haber sido escritas, tiene una definición particular: “Hay un montón de temas que los fueron pasando de mano en mano, de oído a oído, de corazón a corazón, y la música siempre está”.

Incluso algunas de sus composiciones más emblemáticas, como La Balsa, El rey lloró, El vagabundo, Madre, escúchame y Viento, dile a la lluvia, cumplirán 60 años en 2027. Nebbia las define como canciones que “bajaron del cielo”, porque considera que hay obras cuya permanencia no puede explicarse únicamente por el talento, la dedicación o la suerte.

Mientras avanza la realización de la serie, el músico también mantiene su agenda de presentaciones. Este sábado 31 de octubre se presentará en el Teatro Santa María junto a Ariel Minimal y los hermanos Corley para celebrar los 50 años de Fuera del Cielo y Bazar de los Milagros, dos discos fundamentales de su recorrido. Será una oportunidad para recuperar canciones que, en algunos casos, no interpreta desde hace casi medio siglo.