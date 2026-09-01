3era edición del ¡Festival Argentino de Historieta! en el Centro Cultural Rojas

{{{htmlAmp}}}

Desde el viernes 4 al domingo 6 de septiembre, vuelve el ¡Festival Argentino de Historieta!, mejor conocido como ¡FAH!, en su edición 2026. En esta oportunidad, el evento contará con 40 sellos editoriales de todo el país y una amplia programación que combinará charlas con personalidades destacadas, feria, talleres gratuitos, espectáculos y diversidad de propuestas que acercan a la historieta con la música, el cine y el arte en general.

Tal como nos comentó Diego Rey, dentro de la Comisión de Historieta, surgió la idea de hacer un festival. “Si bien la Crack es el gran festival nacional, nosotros entendíamos que en la capital o Gran Buenos Aires hacía falta uno que aglutine editoriales y autores y propuestas una vez por año”, señaló el editor y coordinador de la comisión. Según cuenta, desde la desaparición de muchos de los eventos como Dibujados, Viñeta Suelta y Comicópolis, “era algo que cuando nos juntábamos en algún festival, estaba en el aire como posibilidad y como anhelo”. Además de la Comisión de Historieta y el Centro Cultural Rojas, el evento cuenta con el apoyo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional, Latingráfica y Posca, y organizaciones del sector como Viñetas Sueltas.

¡FAH! propone celebrar la historieta en todas sus formas, promover su diálogo con otras disciplinas artísticas y consolidar su lugar como un espacio cultural relevante, accesible y abierto a todo público. Se trata de un festival pensado para un público amplio, que va desde el especializado hasta quienes se acercan por primera vez al mundo de la historieta, y pone especial énfasis en la diversidad y la pluralidad de voces y expresiones del medio.

La inauguración será el viernes 4 a las 17:30 horas. Si bien, en cada edición, el fin de semana del festival concuerda con el Día Nacional de la Historieta Argentina, en esta oportunidad el ¡FAH! se dará el lujo de tener su apertura justamente ese mismo día. Para quienes no están al tanto, la fecha conmemora el lanzamiento de la primera publicación revista Hora Cero Semanal en 1957, de la Editorial Frontera, dirigida por el legendario guionista Héctor Germán Oesterheld. La previa, el jueves 3 de septiembre, contará con una actividad pre-festival en la Librería Hernández (Avenida Corrientes 1436, CABA), un conversatorio sobre IA generativa.

Este año, la edición reúne a un grupo de autores de trayectorias muy diversas, entre los que se encuentran invitados internacionales como el pintor, historietista, guionista e ilustrador Enrique Breccia, que vive en Italia y es quien colaboró en la segunda versión de El Eternauta (1969); la ilustradora española Flavita Banana, que publica sus viñetas en el diario El País de España; y el novelista gráfico Oscar Zárate, que hace más de 50 años vive en Londres y es coautor junto a Alan Moore del libro Un pequeño asesinato.

También visitarán el festival el ilustrador e historietista Carlos Gómez, el dibujante marplatense Kundo Krunch, Chanti, mendocino y uno de los más prolíficos de la historieta infantil, y la reconocida dibujante y autora Isol Misenta. Además, se suman Alejandra Lunik, Fer Calvi, Quique Alcatena, Pablo Vigo, Diego Agrimbau, Maite Diorio, Luciano Saracino, Daniel Duche, Jok, Diego Greco, Christian Montenegro, Agustina Casot, Juan Pez, Lucía Martínez Mayer y el Colectivo Femiñetas.

Entre las actividades destacadas, se proyectará la película Asterix y Obelix: Misión Cleopatra, en conmemoración por el centenario del nacimiento de René Goscinny, guionista de Asterix.

Se realizará la charla Chamamé: un recorrido entre música e historietas por la historia del género, en la que participará el reconocido novelista gráfico argentino Oscar Zárate. Según Rey, “Zárate generalmente no está en festivales. Es una persona que se dio un par de lujos y hace mucho tiempo viviendo en Inglaterra y lo trajimos para la ocasión”.

Asimismo, se llevará a cabo un conversatorio de humor gráfico feminista, en el que estará presente la viñetista española Flavita Banana. “La invitación de la humorista surge del Cesba y de Femiñetas, trabajaron en unas fechas en Buenos Aires y nos ofrecieron su presencia. Es una gran invitada internacional, así que estamos muy contentos de poder contar con ella”, comentó Rey.

En otras atracciones, se podrá recorrer la exposición El sueñero, del pintor, historietista, guionista e ilustrador Enrique Breccia. “Es la primera vez que podemos poner originales de un invitado”, comentó Diego Rey, muy entusiasmado por su presencia tras haber estado ausente en la Crack por no haberse encontrado del todo bien.

A destacar, habrá gran diversidad de talleres abiertos, los cuales, según nos dijo el mismo Rey, algunos tendrán previa preinscripción. “Hay para niños, hay para manga, hay taller de animación, así que hay un poquito de todo”, señaló el organizador. Entre los talleres infantiles se destaca uno dictado por Chanti, el mendocino referente en la historieta para los más chiquitos.

Asimismo, en esta edición se repite lo que han llamado el ”Tinder de guionistas y dibujantes”, puesto que según Rey l el año pasado funcionó muy bien.

No faltará la ya popular feria de libros de cada edición, la cual tendrá lugar los días sábado y domingo de 14 a 21 horas para convertir al Centro Cultural Rojas (Avenida Corrientes 2038, CABA) en el punto de encuentro entre lectores, autores, editores y público general. La feria contará con la participación de sellos como Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Libros del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Pictus, Loco Rabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas Nueces, Fondo de Cultura Económica, entre otras. Durante la feria, las librerías, comiquerías y bibliotecas escolares y populares podrán acceder a un 50% de descuento en las compras por pago al contado con inscripción previa.

¡FAH! 2026 - Programación Completa

Jueves 3 de septiembre - Actividad pre ¡FAH!

18:30 horas - Librería Hernández

Conversatorio IA generativa: Autodefensa frente a la desregulación y deshumanización. Participantes: Feminismo gráfico, Colectivo Autoras de Cómic (España), ilustradoras, especialistas en Activismo de Datos, IA y arte, creadores. Modera: Melisa Sabaris.

Viernes 4 de septiembre - Inauguración, exposición y charlas

17:30 a 20:00 - Muestra El sueñero originales de Enrique Breccia. Lugar: Fotogalería.

17:30 - Inauguración del festival - Lugar: Sala Batao Barea.

18:00 - Salir de la viñeta: comunicación de la lectura en tiempos de las redes sociales, con Cecilia Bona. Lugar: Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo.

19:00 - Chamamé: un recorrido entre música e historietas por la historia del género, con Oscar Zárate y Enzo De Martini en acordeón. Una propuesta que cruza música e historieta para recorrer la historia del chamamé. Lugar: Sala Batato Barea.

Sábado 5 de septiembre - Feria de libros, talleres, charlas, cine y música

14:00 a 21:00 - Muestra El sueñero originales de Enrique Breccia. Lugar: Fotogalería.

15:00 - Taller infantil: Mundo Chanti - Charla dibujada. Una actividad que combina conversación y dibujo en vivo con el historietista. Lugar: SUM.

15:00 - Proyección de Asterix y Obelix: Misión Cleopatra. Asterix y Obelix viajan a Egipto para ayudar al arquitecto Numerobis a construir un palacio para Cleopatra. Dirección: Alain Chabat. Guion: René Goscinny, Albert Uderzo y Alain Chabat. Lugar: Sala Batato Barea.

16:00 - Carlos Gómez y Quique Alcatena en el mercado internacional. Un encuentro sobre la circulación y el trabajo de historietistas argentinos en el mercado internacional. Modera: Anahí Blu. Lugar: Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo.

16:30 - Taller de guion narrativo gráfico-collage Contra todos los sentidos, a cargo del Folectivo Femiñetas. Una propuesta de experimentación con guion, narración gráfica y collage. Lugar: Sala Sosa Pujato.

17:00 – “Petit, del libro a la serie, ida y vuelta”, con Isol Misenta. Un encuentro sobre el pasaje entre el libro y la adaptación audiovisual y luego el paso a la historieta. Lugar: Sala Batato Barea.

18:00 – Tinder de historieta. Una actividad de encuentro y conexión en torno a la historieta. Lugar: SUM.

18:00 – Conversatorio de humor gráfico feminista: “¿Qué se disputa en el humor en épocas de fascismo?”, con Flavita Banana, Alejandra Lunik y Agustina Casot. Una conversación sobre humor gráfico, feminismo y los debates políticos y culturales del presente. Modera: Melisa Sabaris. Lugar: Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo.

Domingo 6 de septiembre - Feria de libros, creación, animación y cine

14:00 a 21:00 – Muestra El sueñero originales de Enrique Breccia. Lugar: Fotogalería.

15:00 - Taller Monstruos, robots y princesa”, con Fer Calvi. Un espacio de creación dedicado al diseño de personajes. Lugar: SUM.

15:00 - Taller de manga, con Celeste Mandacini. Una propuesta práctica centrada en el lenguaje y las herramientas del manga. Lugar: Sala Sosa Pujato.

15:00 - Proyección de Vigía planetario y del tráiler La huella del oro, ambos del animador y director Daniel Duche . Lugar: Sala Batato Barea.

16:00 - Jam de guionistas. Un encuentro dedicado al trabajo colectivo y al intercambio alrededor de la escritura de historietas. Lugar: Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo.

17:00 - Taller de viñetismo: Gimnasio mental, con Flavita Banana. Una actividad para explorar las posibilidades de la viñeta y el humor gráfico. Lugar: SUM.

17:00 - Charla - Muestra. Una actividad vinculada a la muestra dedicada a Enrique Breccia y Juan Sasturain. Modera: Martín Pérez. Lugar: Sala Batato Barea.

17:30 - Taller de animación: Creación de storyboard, con Daniel Duche y Laura Desmery. Un acercamiento práctico a la planificación visual y la construcción de un storyboard. Lugar: Sala Sosa Pujato.

18:30 - Proyección de La famosa invasión de los osos a Sicilia, de Lorenzo Mattotti y basada en el famoso libro infantil escrito por Dino Buzzati. Lugar: Sala Batato Barea.