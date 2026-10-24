A 10 años de Falsos Monumentos: Mi Última Solución celebra su disco emblemático

El rock alternativo y la escena pesada local se preparan para una jornada histórica. A diez años del lanzamiento de Falsos Monumentos, Mi Última Solución (MUS) pisará el escenario de Palermo Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA) el próximo 8 de noviembre para celebrar el aniversario de un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y en el sonido del género a nivel nacional.

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Nacida en 2011 para saldar la necesidad de una propuesta en habla hispana que articulara la potencia del metalcore, el hardcore, la melodía del pop punk californiano y el machaque del easycore, MUS logró consolidar una identidad inconfundible. Su sonido -definido por la convivencia entre riffs pesados, voces guturales y pasajes melódicos- se complementa con letras profundamente introspectivas que abordan la resistencia, la lucha y la desesperanza frente a la adversidad.

Lanzado en su momento como su segundo trabajo de estudio, Falsos Monumentos es una obra homogénea y reflexiva compuestas por 12 canciones. Producido por la propia banda junto a Javier Casas en Infire Studio -quien también estuvo a cargo de la ingeniería, mezcla y masterización- y con arte de tapa de Alejandro Picardi, el disco le permitió a la agrupación federalizar su convocatoria y dar shows memorables en recintos como The Roxy Live y Uniclub.

En esta fecha especial, la banda interpretará por primera vez el disco de manera completa en vivo, sumando además un recorrido por las distintas etapas de su historia musical con canciones de En Cada Caída y Reflejos de uno mismo (material que supieron presentar a sala llena en el Teatro Vorterix y como cabezas del festival Alcen la Voz).

Fieles a su camino de experimentación y crecimiento constante, Mi Última Solución reafirma con este hito su lugar como la agrupación más representativa de la escena. La noche promete ser una fiesta federal de la comunidad alternativa y contará con un potente line-up de bandas invitadas: All For Love, Renacer del Tiempo, Post20 y Er404.

Cómo conseguir las entradas para Mi Última Solución en Groove

Los tickets para el show de Mi Última Solución el próximo 8 de noviembre en Palermo Groove ya se encuentran a la venta. Se pueden adquirir de manera online a través del sistema Passline (ingresando a passline.com) o en los puntos de venta físicos habilitados.