Franco Colapinto ya dio que hablar en el Gran Premio de Qatar en el marco de la segunda práctica libre de este viernes 27 de noviembre. Después de lo sucedido en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1 donde las cosas no quedaron bien con el español Carlos Sainz, esta vez el argentino representante de Alpine realizó una maniobra con el Williams al lado y el video se hizo viral. El joven pilarense terminó en el puesto 15 de la FP2 pero su participación se vio marcada por su accionar.

La maniobra con la que Colapinto se vengó de Sainz en el Gran Premio de Qatar

El piloto de la escudería francesa estaba por detrás de Sainz en la recta principal y por delante de George Russell; cuando este último se abrió fue cuando Colapinto aprovechó la ocasión para cruzarse y superar al español en la curva, quien se frenó perdiendo velocidad debido a dicho movimiento que posicionó al argentino adelante. El británico no dejó pasar la oportunidad y también lo dejó atrás en la vuelta, pero lo que más llamó la atención fue su reacción a lo que hizo el joven de Alpine ya que lanzó una carcajada. De esta manera, se "vengó" de lo sucedido en la FP3 del GP de Las Vegas hace pocos días atrás.

El altercado entre Colapinto y Sainz en Las Vegas

El español volvía de boxes y le comunicaron que el piloto argentino se acercaba para que tuviera cuidado, pero en lugar de ello optó por encerrarlo contra el muro. Sin mirar a los espejos, Sainz directamente se cerró y le negó el paso a Colapinto, que venía con vuelta rápida, lo que hizo que deba acelerar aún más para impedir un accidente. Lo curioso es que esta fue la segunda maniobra en la que el español atentó contra el argentino, ya que la primera había sucedido en la vuelta anterior, cuando Sainz se reincorporó a la pista de manera peligrosa luego de haberse pasado en una curva. En esa ocasión, Colapinto se vio forzado a frenar para no chocar con el Williams y le levantó la mano a modo de protesta, por lo que lo sucedido en la recta solo acrecentó su enojo.

La polémica en el Gran Premio de Las Vegas entre Carlos Sainz y Franco Colapinto

Todos los días y horarios de Franco Colapinto en Qatar

El cronograma completo, tomando como referencia el horario de Argentina, será el siguiente:

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Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30.

Clasificación: 15:00.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13:00.

Dónde ver a Colapinto

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.