Con el fin de reducir la brecha entre los grandes equipos y aquellos de menores recursos en la Fórmula 1, la FIA estableció en 2021 el límite presupuestario, con lo que se ponía un límite a cuánto una escudería puede invertir en el lapso de una temporada. Desde entonces, cada equipo debe llevar una cuenta de sus gastos para evitar sanciones, algo que se analiza a año vencido, es decir, que los datos del 2026 recién se conocerán en 2027.

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Ahora bien, esta semana se dio a conocer que el equipo de Franco Colapinto había superado el límite en 2025, que tuvo un máximo aproximado de 140,4 millones de dólares más los ajustes de inflación que se hicieron en el transcurso del año. A través de un informe, la FIA anunció que Alpine cometió una “infracción de procedimiento” a la hora de gestionar sus gastos, por lo que no hubo una superación del límite en sí, sino una fuga.

De acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo, la escudería francesa excluyó de manera errónea algunos costos de marketing y recursos humanos, lo que derivó en imprecisiones en sus informes financieros. A causa de esto, se sancionó a Alpine con una multa económica, además de que los gastos mencionados deberán reembolsarse a la Administración del Límite Presupuestario.

Si bien no trascendió el valor de la multa, se sabe que infracciones de este tipo se penalizan con pagos de entre 300 mil y 500 mil dólares. A pesar de la noticia, lo bueno para el equipo de Enstone es que no verá una sanción deportiva, algo que sí sucedió con Williams, que efectivamente superó el límite y, además de una multa, verá disminuida la disponibilidad de uso del túnel de viento para 2027.

Por otro lado, parte de que la sanción sea solo económica en el caso de Alpine se debe al acuerdo al que se llegó con la FIA después de reconocer el error en la gestión financiera, algo que se informó en un comunicado lanzado por la escudería: “El equipo acepta que cometió involuntariamente una infracción de procedimiento como resultado de imprecisiones en la documentación del informe anual completo relativas a costos asociados con exclusiones y ajustes”.

El equipo galo está sexto en la tabla de constructores.

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