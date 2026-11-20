Desde hace varios meses, Mohammed Ben Sulayem viene vaticinando el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1, sobre todo después del brutal rechazo que recibió el nuevo reglamento técnico a principio de año. Como consecuencia, el presidente de la FIA ha indicado en más de una oportunidad que el camino se estaba preparando para que haya un nuevo cambio en la normativa, aunque este no será instantáneo.

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Uno de los factores a considerar es que el actual reglamento tiene programada una vigencia de cinco años, por lo que estaría en la competencia hasta finales del 2031, en parte por los acuerdos con los fabricantes. La normativa provocó la salida del MGU-H y una mayor importancia de la parte eléctrica en las unidades de potencia, influenciada por el cuidado del medioambiente y los planes de disminuir la huella de carbono.

En este contexto, la FIA lanzó un comunicado hace unos días anunciando un preacuerdo para que la F1 vuelva a usar motores V8 en 2030, dos temporadas antes del previsto cambio de reglamento. De hecho, desde la Federación Internacional de Automovilismo borraron todas las comunicaciones al respecto en sus canales institucionales, posiblemente por algún choque de intereses con algunos equipos.

Se sabe que algunas de las actuales escuderías, como Mercedes y Audi, tuvieron peso a la hora de guiar el reglamento hacia su situación actual, a diferencia de otros equipos algo más conservadores, como Red Bull y Ferrari. De ahí que, sobre todo la marca alemana, pueda influenciar con amenazas sobre abandonar la categoría en caso de que no se asegure una normativa capaz de disminuir el impacto ambiental de la competencia.

A pesar de todo esto, Ben Sulayem sueña con volver a escuchar los motores V8 en la F1, a tal punto de que la prueba viviente de los planes de la FIA quedaron en su cuenta de Instagram. El emiratí es el único que ha mantenido en su cuenta personal un posteo con respecto a estas unidades de potencia al publicar un video con el sonido de un V8 acompañado por el texto: “Ustedes hablaron, nosotros escuchamos. V8 próximamente”.

El presidente de la FIA quiere voltear el actual reglamento.

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