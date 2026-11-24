El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a quedar en el centro de la escena. Jamie Campbell-Walter, uno de sus representantes junto con María Catarineu, habló sobre el proyecto que rodea al argentino y dejó una frase contundente: el objetivo no es simplemente mantenerlo algunas temporadas en la categoría, sino construir una carrera a “largo plazo”.

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El representante escocés realizó las declaraciones en una entrevista con Infobae, realizada durante el Gran Premio de São Paulo en Interlagos, donde repasó el crecimiento de Colapinto y el trabajo realizado desde que comenzaron a representarlo en 2019.

“No estamos aquí a corto plazo. Estamos aquí a largo plazo”, aseguró Campbell-Walter al explicar la estrategia que siguen alrededor del piloto argentino.

Qué significa el “largo plazo” para Colapinto

La declaración llega en un momento particular porque Colapinto ya tiene asegurado su futuro inmediato.

Alpine confirmó oficialmente el 27 de agosto de 2026 que el argentino continuará como piloto titular durante la temporada 2027, nuevamente como compañero de Pierre Gasly. La escudería destacó su evolución durante 2026 y la relación que consiguió construir con el equipo.

Por eso, cuando Campbell-Walter habla de largo plazo no está anunciando un nuevo contrato más allá de 2027. Su mensaje apunta a algo más amplio: conseguir que Colapinto permanezca durante muchos años dentro de la Fórmula 1, ya sea consolidándose en Alpine o aprovechando las oportunidades que puedan aparecer en el futuro.

El propio representante explicó que para construir esa trayectoria no alcanza solamente con ser rápido.

También hay que manejar la relación con el equipo, los compromisos comerciales, la exposición pública y todo lo que sucede fuera de la pista.

La clave: rendir todos los fines de semana

Para Campbell-Walter, el punto central continúa siendo el rendimiento.

El manager explicó que la Fórmula 1 exige consistencia y que un piloto no puede depender solamente de actuaciones excepcionales aisladas. La meta es conseguir el mejor resultado posible según el potencial real del auto en cada circuito.

Durante 2026, Colapinto dio un salto importante en ese aspecto.

Alpine destacó especialmente sus resultados en Miami y Montreal. El argentino consiguió un séptimo puesto en el Gran Premio de Miami y posteriormente alcanzó el sexto lugar en el Gran Premio de Canadá, que se convirtió en su mejor resultado hasta ese momento dentro de la categoría.

Esos resultados fueron importantes para convencer definitivamente a la escudería de mantenerlo como titular en 2027.

Alpine también piensa en el futuro

Cuando confirmó la continuidad del argentino, Flavio Briatore fue explícito sobre su evolución.

El asesor ejecutivo de Alpine sostuvo que Colapinto había crecido y madurado notablemente durante la temporada y afirmó que el argentino pertenece a la Fórmula 1 y al proyecto de la escudería.

El objetivo de Alpine también es ambicioso. Tanto el equipo como Colapinto hablaron públicamente de un proyecto destinado a acercarse progresivamente a los primeros puestos y, eventualmente, pelear por victorias.

El mensaje del manager sobre lo que viene

Campbell-Walter también destacó cuánto cambió el argentino desde su llegada a la categoría.

Según su análisis, Colapinto comenzó a comprender mejor cómo administrar un campeonato completo, cómo trabajar dentro de un equipo y cómo obtener el máximo resultado posible incluso cuando el auto no permite luchar adelante.

El representante cerró su evaluación con otra frase optimista sobre el futuro inmediato: “El próximo año será aún mejor”.

Así, la situación de Franco Colapinto tiene dos planos diferentes. El primero ya está definido: será piloto titular de Alpine en 2027. El segundo es el que ahora plantea su representante: convertir esa continuidad en una carrera duradera dentro de la Fórmula 1.

El mensaje de su entorno es claro: llegar a la categoría fue solamente una parte del desafío. Ahora el objetivo es quedarse a largo plazo.